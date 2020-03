Goedemorgen! Geen handen schudden, honden aan de lijn en plan stikstofaanpak

Testen op het coronavirus in een medisch laboratorium (foto: ANP)

We gaan de hygiënemaatregelen niet nog eens herhalen, ondertussen weet je wel hoe je je handen zou moeten wassen en dat je in je elleboog moet hoesten. Nieuw sinds gisteravond: geen handen meer schudden. Deze oproep geldt voor heel Nederland. Voor Zeeland zijn er nog geen aparte maatregelen.

De GGD Zeeland is tot nu toe ook zeer tevreden over het uitblijven van verdere corona-besmettingen. Voor zover bekend zijn er twee besmettingen: een vrouw in Scharendijke en een vrouw in Goes. Zij zitten met hun gezinnen in thuisisolatie.

Reekalfjes en honden

Nog een oproep, maar dan van andere orde: hou je hond aan de lijn in natuurgebieden. Dat vraagt Staatsbosbeheer om te voorkomen dat trouwen viervoeters pasgeboren reekalfjes aanvallen of nesten van op de grond broedende vogels vernielen. "Honden zijn en blijven nu eenmaal roofdieren", zegt boswachter Karel Leeftink van Staatsbosbeheer.

En als we nog even vooruitblikken: vandaag presenteren Gedeputeerde Staten een Zeeuws plan van stikstofaanpak om de stikstofproblemen te tackelen. Minstens 24 Zeeuwse bouwprojecten lopen vertraging op door de stikstofcrisis. Plus, de stikstofuitstoot moet omlaag. Hoe gaat Zeeland dat voor elkaar krijgen?

Volle maan achter de Lange Jan in Middelburg (foto: Pieter de Bruijne)

Het weer

Een regenachtige en onstuimige ochtend. Er staat een krachtige zuidwesterwind met winstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur. Vanmiddag wordt het droog, maar het blijft de hele dag bewolkt. De maximumtemperatuur ligt rond 14 graden.