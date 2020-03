Amerikaans leger komt aan in de haven Vlissingen voor grootste militaire oefening in 25 jaar

Het Amerikaanse leger (foto: Omroep Zeeland)

De oefening is de grootste legeroefening in Europa in 25 jaar. In totaal doen er 29.000 Amerikaanse en 8.000 Europese militairen mee aan de oefening. Nederland levert 250 soldaten voor de oefening. Met de oefening wil de VS testen hoe snel zij drie gevechtsbrigades vanuit Amerika richting Europa kan sturen om te reageren op een eventuele dreiging. De oefening duurt tot in juli.

Vanaf vandaag is het haventerrein in Vlissingen omgedoopt tot een Tijdelijk Militair Object. Het stuk haven waar de Amerikaanse schepen aanleggen wordt beveiligd door militairen en de marine patrouilleert met snelle speedboten in de haven van Vlissingen.

Pontonbrug

Een deel van de Amerikanen die in Nederland aankomen zal als oefening de Maas bij Grubbenvorst in Limburg oversteken. Bij de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden staken de Amerikanen ook de rivier over. De pontonbrug over de rivier wordt 26 maart door Nederlandse militairen van de genie over de Maas worden gelegd.

Het is niet voor het eerst dat het Amerikaanse leger de haven van Vlissingen gebruikt om materieel uit te laden. In oktober landden ook al 3.500 soldaten, 85 tanks en honderden militairen voertuigen in Vlissingen.

