Overslagbedrijf Ovet floreert, maar niet meer dankzij de kolen

De zwarte heuvels die op het terrein aan de rand van Terneuzen liggen zijn voor veel mensen een bekend gezicht. Het is de droge bulk van het overslagbedrijf Ovet die hier opgeslagen ligt. Een groot deel van die droge bulk bestond in het verleden uit kolen, maar die zijn uit de gratie geraakt als brandstof.

Daarom moest Ovet verder gaan kijken volgens directeur Vincent Courtois: "Sinds de kolencentrale EPZ is gesloten deden we al zo goed als geen kolen meer voor energiecentrales. De meeste bergen die je ziet liggen zijn dan ook zwarte carbons die voor procesindustrie worden ingezet."

Focus verleggen

Door het verleggen van die focus was het bedrijf er op tijd bij om te voorkomen dat het in de problemen zou raken toen een groot deel van de handel wegviel. Courtois: "Onze strategie is om tegen 2022 twintig procent van de goederen niet uit carbon of erts te laten bestaan. Dat is een uitdaging en moet in de toekomst meer worden. Willen we relevant blijven als bedrijf dan moeten we daar ook in groeien."

Handelsoorlog zorgt voor onzekerheid

Het zijn onzekere tijden voor de overslagsector. De energietransitie en de handelsoorlog tussen Amerika en China zorgen voor onzekerheid. Maar Ovet kijkt positief naar de toekomst, volgens Courtois. "We hebben ons beste jaar achter de rug, dus we zien de toekomst als rooskleurig. We hebben ook net drie hectare terrein gekocht in Vlissingen-Oost zodat we onze materialen beter kunnen opslaan. Dat doe je niet als je de toekomst niet positief in ziet."