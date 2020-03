Tienduizenden euro's extra voor Zeeuwse sportevenementen

Het Badstrand in Vlissingen is dit jaar het decor voor het EK Beachvolleybal (foto: Omroep Zeeland)

De provincie kreeg in totaal 38 aanvragen, waarvan er drie niet gehonoreerd werden. Daarbij wordt gekeken naar vijf criteria. Sinds 2017 ziet de provincie weer een groei in het aantal sportevenementen in Zeeland.

Bij het wel of niet toekennen van subsidie voor Zeeuwse sportevenementen let de provincie op vijf criteria:



1. Is het een provinciaal kernsportevenement (beach-, wieler- en watersport)

2. De promotionele impact (uniciteit, passend bij Zeeland, bereik)

3. De maatschappelijke impact (bewegen, vrijwilligers e.d.)

4. De economische impact (spin-off, seizoenverlenging)

5. Niveau van de deelnemers (wereldtop tot nationaal)

Dit jaar krijgt een aantal nieuwe, eenmalige sportevenementen subsidie van de provincie. Zo komt het EK beachvolleybal voor spelers tot 23 jaar komende zomer naar Zeeland. Dat toernooi wordt tijdens de Zeeland Beach Classics gehouden, wat met 50,000 euro het grootste bedrag aan subsidie ontvangt. Andere grote evenementen die op tienduizenden euro's steun kunnen rekenen zijn de ZLM toer (40.000 euro), de Tacx Pro Classic, de Scheldeprijs en de Vestingcross in Hulst.

Bijna drie ton

In totaal wordt door de provincie in 2020 289.085 euro aan Zeeuwse sportevenementen, 31.510 euro meer dan in 2019.

Subsidie Zeeuwse sportevenementen