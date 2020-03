Wijkcentrum Burgerij tweede huiskamer voor ouderen

Het wijkcentrum aan de Van Hogendorpweg is gehuisvest in het oude wijkcentrum Majoraat, dat een lange geschiedenis heeft. Ooit aten de studenten van de Zeevaartschool er, die destijds in de wijk woonden. Toen de beheerder van het wijkcentrum een paar jaar geleden failliet ging, pakte Meulmeester de handschoen op en maakte met andere vrijwilligers een nieuwe start onder een nieuwe naam: De Burgerij.

Samen eten

Vrijwilligers gebruiken de keuken nu om gezamenlijke maaltijden te koken voor ouderen in de wijk, die een paar keer in de maand samen lunchen of met elkaar een avondmaaltijd gebruiken. "We hebben een driegangenmenu voor een klein bedrag", zegt Wim Meulmeester. "En het zit elke maand helemaal vol. We denken eraan om het uit te breiden."

Praatje maken

Naast de maaltijden zijn er tal van activiteiten in De Burgerij zoals darten, koersballen, bridgen maar er kan ook gewoon gekletst worden. Mensen die een praatje willen maken, kunnen voor een kopje koffie terecht in de brasserie, die met wat geld van de gemeente is aangekleed in Franse bistro-stijl. "Mensen komen hier zitten voor een kopje koffie, maar eten doen ze het liefst aan een lange tafel in de ruimte met de bar", legt Meulmeester uit.

Scalda-studenten steken ook hun handen uit de mouwen in De Burgerij (foto: Omroep Zeeland)

De vrijwilligers zien dat in de wijk behoefte is aan een gezamenlijke plek. Met name ouderen komen er steeds vaker. Ze moeten langer zelfstandig blijven wonen en vereenzamen soms, zeker als een partner is overleden.

Vanuit het wijkcentrum gaan vrijwilligers op huisbezoek bij ouderen in de wijk en proberen ze hen te betrekken bij activiteiten in De Burgerij. "Mensen die we aanspreken op straat en ook mensen die hier al komen, zeggen: "Het is fijn dat er een wijkcentrum is en het is fijn dat we weten waar we terecht kunnen", vertelt Meulmeester

Scalda

Om meer leven in de brouwerij te brengen, betrekt De Burgerij inmiddels ook studenten van het middelbaar beroepsonderwijs van Scalda bij het wijkcentrum. Zo verzorgen bijvoorbeeld leerlingen van het CIOS nu in De Burgerij bewegingslessen voor ouderen, terwijl leerlingen van de studierichting maatschappelijke zorg debat-bijeenkomsten organiseren voor jong en oud, maar bijvoorbeeld ook een beautymiddag. "Jongeren werken en leren hier", zegt Scalda-docent Desirée Theodorou. "Wij leren van hen en zij leren van ons", stelt Wim Meulmeester.