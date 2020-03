'Mosselbedrijven moeten tóch samenwerken'

In 2018 hadden een aantal mosselkwekers zich verzameld in een coöperatie om samen te werken, maar een jaar later stopte die samenwerking al. Volgens De Bat is die samenwerking wel belangrijk: "Helaas is het oprichten van een coöperatie nog niet gelukt, maar dat soort ontwikkelingen zal je toch op tafel moeten leggen om de economische macht die soms ook bij de supermarkten zit te breken."

Toekomst

Gedeputeerde De Bat geeft aan dat provincie wel een rol kan spelen in de toekomst van de mosselsector: "De generatie die nu komt moet ook het bedrijf kunnen oppakken en doorstarten. Daar moeten we misschien in helpen. Dat doen we al met het aanbieden van een soort van masterclass waarin ze leren met economische situatie en innovaties om te gaan."

Problemen

Vandaag werd bekend dat veel mosselkwekers in zwaar weer zitten. Volgens Addy Risseeuw, voorman van de Zeeuwse mosselkwekers, zouden meer dan vijf bedrijven failliet kunnen gaan als het komende seizoen opnieuw tegen valt. De sector heeft een aantal slechte jaren achter de rug en de voortekenen voor dit jaar zijn ook niet goed.

Lees ook: