'Warmtepomp? Oef, ik weet het nog niet...'

"Het ene moment moet je warmtepompen hebben, dan blijkt dat ze weer te duur zijn", zegt een man op straat in Middelburg. Hij mist een lijn in de berichtgeving. "De ontwikkelingen gaan zo snel", vult een andere man aan. "Ik denk: als ik twee jaar wacht, dan heb ik weer zoveel verdiend."

Voor al deze mensen heeft het provinciebestuur geruststellende woorden: Zeeuwen hoeven nog niet massaal aan de warmtepomp. Volgens het klimaatakkoord moeten in 2030 anderhalf miljoen woningen gasvrij zijn. We zijn realistisch, zegt bestuurder Jo-Annes de Bat:

De provincie zet in op besparingen in en rondom huis, isolatie bijvoorbeeld. Vooral bij nieuwbouwhuizen. Energie komt over tien jaar vooral van de zon, wind en water (bijvoorbeeld getijdencentrales).

Geen grote zonneparken

De provincie wil meer zonnepanelen op daken, geen grote zonneparken op de grond. De opbrengst van windenergie komt vooral uit de bestaande plannen voor windmolenparken. En er is aandacht voor kernenergie. Er komt een onderzoek naar het openhouden van de kerncentrale na 2033:

De Bat wil kijken of de kerncentrale tussen 2034 en 2050 opengehouden kan worden, zodat er in de tussentijd een Thoriumcentrale gebouwd kan worden. Dat is een nieuw soort kerncentrale die tegen die tijd gebouwd zou kunnen worden.

Verder is de provincie voorstander van de bouw van een waterstoffabriek in Zeeland. Waterstof is een relatief nieuwe vorm van energie die geschikt is voor industrie en zorgt voor flinke afname van de uitstoot van koolstofdioxide, waar het allemaal om draait.

Zorgen om leidingen

Waar de provincie zich zorgen om maakt, is of al die nieuwe vormen van stroom wel goed vervoerd kunnen worden. Zo ligt er in Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld geen 380 kV-kabel. En die nodig is om tijdens de pieken (bijvoorbeeld bij veel zon of wind) energie te kunnen vervoeren. Jo-Annes de Bat: "In Vlaanderen ligt er wel zo'n kabel, misschien kunnen we daar ook aansluiten of moeten we zelf een nieuwe aansluiting maken. Het heeft onze aandacht."

De provincie zet in op energie uit wind, water en zon (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland als eerste

Zeeland is de eerste provincie die een Regionale Energiestrategie presenteert. Het plan is opgesteld door de provincie Zeeland, Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Impuls Zeeland, Enduris en afgevaardigden uit het onderwijs en bedrijfsleven. Binnenkort praten de Statenleden over het plan.