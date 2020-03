Goedemorgen! Vijf Zeeuwse coronapatiënten, plan stikstofaanpak en nieuwe namen Graauwrock

Laten we maar beginnen met de - ondertussen - dagelijkse corona-update: vijf Zeeuwen zijn - voor zover bekend - besmet met het coronavirus. Gisteravond maakte de GGD Zeeland de nieuwste twee patiënten bekend: een man uit Goes en een vrouw uit Heinkenszand. Zij zitten, net als drie vrouwen uit Serooskerke (W), Scharendijk en Goes, in thuisisolatie.

Corona in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Meer weten over het coronavirus? Luister vanmiddag tussen 12.30 en 13.00 uur naar het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Daarin beantwoordt een arts infectieziekten van de GGD Zeeland al je vragen. Of ga naar de website van het RIVM. In het huisartsencentrum Goes gaan ze trouwens creatief om met het virus: tekenaar Jan Willem Hament heeft op de ramen de bekende waarschuwingen mét Leuntje en Merien weergegeven:

Een van de tekeningen van Leuntje en Merie in Huisartsencentrum Goes. (foto: Omroep Zeeland)

Verder vandaag: vanochtend presenteren Gedeputeerde Staten een Zeeuws plan van stikstofaanpak om de stikstofproblemen te tackelen. Minstens 24 Zeeuwse bouwprojecten lopen vertraging op door de stikstofcrisis. Plus, de stikstofuitstoot moet omlaag. Hoe gaat Zeeland dat voor elkaar krijgen?

Hoe zit het met de benzineprijzen in Zeeland? Door een conflict tussen Rusland en Saoedi-Arabië keldert de olieprijs en dus ook de benzineprijs. Daarover hoor je vandaag later meer.

Emma Heesters op Graauwrock

Emma Heesters speelt dit jaar op Graauwrock. Dat maakte de organisatie van het festival vanochtend bekend. Ook Daredevils, Volgate en PYRO spelen dit jaar op het festival in Graauw. Eerder was DI-RECT al bevestigd.

Emma Heesters (foto: Omroep Zeeland)

De dag vóór Graauwrock is het Graauwrock for specials, speciaal voor mensen met een beperking. Daar treden onder andere Gers Pardoel, Pater Moeskroen, One To Trio en Bustaflax op.

GroenLinks, ChristenUnie, 50plus en D66 in Vlissingen willen dat Vlissingen alleenstaande vluchtelingenkinderen opneemt. De alleenstaande vluchtelingenkinderen lijken nu een speelbal te zijn van levensbedreigende situaties. Duizenden kinderen worden geconfronteerd met een humanitaire ramp", schrijven de vier partijen in hun oproep.

Kindvluchteling op Lesbos (foto: ANP)

Het weer

De dag begint vandaag, verrassing, met regen en bewolking. Maar, goed nieuws: gaandeweg de dag wordt het droog en vrij zonnig. Het wordt 12 graden.