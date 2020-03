Corrie en Remco kopen afwijkende boerenproducten op om voedselverspilling tegen te gaan

'Te dure' prei wordt verkocht bij landwinkels (foto: Omroep Zeeland)

Van Bokhoven kocht begin dit jaar gele bloemkolen op in Flevoland en zorgde ervoor dat die gratis op te halen waren bij een boer in Wolphaartsdijk. Flikweert zet zich langer in tegen voedselverspilling. Nog geen twee weken geleden bracht hij een boer in Sirjansland op andere gedachten toen hij zijn te grote preien om wilde ploegen.

Te koop bij landwinkels

De twee voedselredders willen dat boeren die bijvoorbeeld te grote preien of gele bloemkolen hebben geoogst zich melden bij het platform. De afwijkende producten worden opgekocht en vervolgens te koop aangeboden in een speciaal schap in verschillende landwinkels.

'Aan de vooravond van grote verandering'

Van Bokhoven rekent erop dat het platform een succes wordt. "We staan aan de vooravond van een grote verandering", spreekt ze vol vertrouwen in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. De initiatiefnemer kan nu maar moeilijk verkroppen dat er boerenproducten weggegooid worden. "Het is van de zotte dat zulke mooie Zeeuwse producten dreigen onder te gaan door marktsegment."

