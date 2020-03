Benzineprijs zakt, ook in jouw buurt

De goedkoopste pompen die Omroep Zeeland vanmorgen heeft kunnen vinden (foto: Omroep Zeeland)

Vergelijk dat met de goedkoopste pomp die we vooralsnog in Zeeland hebben gevonden, Tinq in Middelburg, waar Euro 95 vanmorgen werd verkocht voor 149,9 cent. Dat is al veel goedkoper dan twee, drie weken geleden. Maar het prijsverschil met de pompen vlak over de grens is nog altijd 33,4 cent, wat 16,70 euro winst op een tank van vijftig liter is.

Tinq in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Voor het verschil met Middelburg kun je bijna niet heen en weer naar de grens rijden. Maar in Terneuzen is de goedkoopste pomp zelfs iets duurder dan die in Middelburg, namelijk Agri Sneltank aan de Kennedylaan. Daar kostte de Euro 95 vanmorgen nog maar 150,9. Het loont dan wel de moeite om heen en weer te rijden naar Zelzate, waar de Texaco met 117,1 cent per liter sterk concurreert.

Kaart

Kijk op onderstaande kaart hoe de benzineprijzen in jouw regio zijn. Ga met de muis over de bolletjes voor de benzinemerken en de prijzen van Euro 95 en diesel.

Zeeuws-Vlaamse benzinestations hebben het uit concurrentie-oogpunt veel moeilijker dan die ten noorden van de Westerschelde, Want op verschillende plekken aan de andere kant van de grens is Euro-95-prijs ruim onder de 1,20 euro gezakt, terwijl bij de rondgang vanmorgen niet één Zeeuws-Vlaamse pomp onder de 1,50 euro dook.

Dus het verschil is meestal groter dan 30 cent per liter. Dat scheelt 15 euro op bovengenoemde volle tank en daar kun je prima tien of vijftien kilometer voor heen en weer rijden en nog geld overhouden.

Agri Sneltank in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Maar in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn de prijsverschillen iets minder spectaculair. Sinds kort heeft het Belgische merk Gabriëls een concurrerende pomp neergezet aan de uitvalsweg van Hulst naar de expresweg Antwerpen-Knokke, maar die pomp is niet de allergoedkoopste van de regio. Vanmorgen moest daar 126,9 cent voor een liter Euro 95 worden betaald.

Dat is een verschil van precies 27 cent met Sakko in Kapellebrug. Minder groot dan verderop aan de grens, maar nog altijd zoveel dat het vanmorgen toch stil was in Kapellebrug.

Stilte in Kapellebrug (foto: Omroep Zeeland)