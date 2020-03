Hoestje of koorts? Dan voorlopig geen reparatie bij Bevelandse woningcorporatie

Woningcorporatie Beveland Wonen neemt maatregelen tegen het coronavirus (foto: Beveland Wonen, bewerkt)

"Bij het inplannen van reparatieverzoeken vragen we voortaan of huurders verkouden zijn, hoesten of koorts hebben", zegt Reinier de Jonge, directeur Vastgoed en Bedrijfsvoering. "Is het antwoord ja, dan wordt het reparatieverzoek minimaal twee weken later ingepland."

Vergelijkbare maatregelen

Andere woningcorporaties onderzoeken nog of ze vergelijkbare maatregelen treffen. Volgens Marco van der Wel van Zeeuwland wordt daarover later vandaag de knoop doorgehakt. "Of wij dat ook doen bij niesen, hoesten of koorts moeten we nog bekijken. Het zou ook kunnen dat we pas maatregelen nemen als de huurder verkoudheidsklachten heeft én koorts. Daar kijken we nu naar."

Bij acute klachten wordt er gezocht naar oplossingen. "Als de huurder een kapotte cv-ketel heeft of een lekkend dak dan gaan we niet zeggen: we zijn er over twee weken. Dan moeten we op zoek gaan naar oplossingen, zoals bijvoorbeeld dat de huurder niet aanwezig is als de monteur aan het werk gaat. Dan kunnen bijvoorbeeld de buren de monteur binnen laten." Ook Beveland Wonen gaat, als het nodig is, op zoek naar zulke alternatieve oplossingen.

Advies van het RIVM

Alle woningcorporaties volgen verder het advies van het RIVM om medewerkers uit Brabant zoveel mogelijk thuis te laten werken. Dit heeft ook gevolgen voor de dienstverlening, langere wachttijden dus bij klachten, vragen en reparatieverzoeken. Ook de openingstijden worden in veel gevallen aangepast. Ze vragen de huurders om hiervoor begrip op te brengen.