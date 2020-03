Vlaanderen, scheepvaart Westerschelde en weinig veeboeren probleem bij aanpak stikstof

De veeteeltsector is klein in Zeeland en dat bemoeilijkt het verminderen van stikstof (foto: Nella Padmos)

In de plannen staat dat Zeeland zelf weinig mogelijkheden heeft om de uitstoot van stikstof te verminderen. Er zijn weinig veeboeren in de provincie die uitgekocht kunnen worden om de uitstoot van stikstof te verminderen. Ook is er relatief weinig snelweg in de provincie, waardoor het effect van de 100 kilometer-regel straks beperkt is.

Daarnaast kampt Zeeland nog steeds met het varend ontgassen van schepen op de Westerschelde. Dat wordt verboden, maar voordat dat echt zover is, moet allerlei regelgeving aangepast worden. Wat de scheepvaart betreft heeft de provincie wel een concreet doel voor de korte termijn. De uitstoot van stikstof uit havengebieden moet eind dit jaar al verminderd zijn.

Vlaanderen

Het belangrijkste obstakel voor Zeeland om iets te doen aan de stikstof-uitstoot blijft Vlaanderen. De helft van de geproduceerde stikstof in Zeeland is afkomstig vanuit Vlaanderen, en dan met name van de industrie daar. Maar in Vlaanderen gelden nog geen beperkende maatregelen voor de uitstoot van stikstof. Het provinciebestuur wil zo snel mogelijk om de tafel met Vlaanderen om te overleggen over het stikstofprobleem.

Natuurgebieden

Zeeland kan dus alleen sturen als het gaat om de versterking van natuurgebieden. In het plan 'Strategische Aanpak Stikstof Zeeland' worden drie natuurgebieden met name genoemd: De Kop van Schouwen, de Manteling bij Oostkapelle en natuurgebied 't Zwin op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen.

Te veel stikstof veroorzaakt een verschraling van de natuur (foto: Omroep Zeeland)

Al langer wordt in Nederland nagedacht om de uitstoot van stikstof te verminderen. Stikstof komt in de lucht en in de grond door veehouderijen, uitlaatgassen van auto's en door de industrie. Dat is niet alleen schadelijk voor onze gezondheid, maar ook voor de natuur. Door stikstof verzuurt de bodem waardoor planten en bomen, en daardoor ook dieren, verdwijnen. De biodiversiteit verdwijnt, wat uiteindelijk ook schadelijk is voor economie, recreatie én landbouw.

PAS

Er was in Nederland al een Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens dit programma kon de economie zich gewoon blijven ontwikkelen, zo lang er maar plannen waren om de natuur te verbeteren en er met de veroorzakers van de problemen overleg was. Maar een uitspraak van de Raad van State zette vorig jaar een streep door dat proces: eerst moesten er échte maatregelen komen, voordat bijvoorbeeld nieuwe wijken mochten worden gebouwd.

