GGD-arts: 'Rustig en waaierig Zeeland gunstig bij tegengaan coronabesmetting'

Hetty Koppenaal van de GGD (foto: Omroep Zeeland)

Hoe heeft u de afgelopen weken beleefd?

Eigenlijk speelt het nog maar anderhalve maand. Toen ging Wuhan op slot. Dat vonden we toen nog overdreven. Nu zijn we anderhalve maand verder. Je kunt je misschien wel voorstellen hoe de afgelopen tijd was.

Is de drukte verder toegenomen nadat vrijdag in Zeeland de eerste besmetting werd geconstateerd?

We krijgen het per dag drukker, we hebben bij de GGD extra personeel in moeten zetten, ook van andere afdelingen. Ik verwacht dat het alleen nog maar drukker gaat worden.

Wat voor vragen krijgt u?

Van alles en nog wat. Huisartsen bellen, scholen bellen, burgers bellen. De vragen lopen uiteen. Of mensen nog naar evenementen mogen, wat te doen met hoestende mensen in de omgeving. Heel veel antwoorden staan al op thuisarts.nl en de website van het RIVM. We hebben nu een callcenter ingericht zodat dit soort vragen worden afgevangen.

Er gaat veel informatie rond. Wat is waar?

Zo'n enorme informatiestroom. Als ik bij goede bronnen zoek, kan ik zoveel informatie lezen. En dan lees ik nog niet eens de fora en social media. Hou je gewoon bij de informatie van experts.

Ik hoor mensen ook sceptisch doen over het RIVM. Dat is wel een klein aantal mensen, maar het is jammer. Daar werken wel de experts van Nederland.

In China neemt het aantal besmettingen af. Is dat goed nieuws?

Het laat in ieder geval zien dat de aanpak daar werkt. Draconische maatregelen zie ik hier niet gebeuren. Ik weet ook niet in hoeverre het stand houdt als het daar weer opengaat. Het is dan de wereld nog niet uit en kan dan weer beter zijn. Uitstel is ook goed. Over zes maanden is dan ook weer meer bekend over het virus.

Ons doel is dan ook: vertragen en verminderen; het remmen van de uitbraak.

Gaat het tot nu toe in Zeeland?

Het is eigenlijk net begonnen. We zijn er hard mee bezig. We proberen het nu in te dammen. Ik denk niet dat het gaat lukken het echt te stoppen. Het doel is vertraging en uitspreiden over langere tijd. Zo heb je ook minder zieken tegelijkertijd. Ouderen en chronische zieken lopen het meeste risico. Het is dan ook ons doel het virus te remmen zodat het langer uitspreidt.

Een test op het coronavirus in het laboratorium in Roosendaal (foto: ANP)

Wat als je last hebt van astma, is dan het risico groter?

Dan hoor je in een risicogroep, dat klopt. Dan heb je meer kans op ernstige ziekte.

Wat kun je doen om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden?

Je gezond verstand gebruiken. Het virus gaat rond op dit moment en er zijn ook gevallen die we niet zien in de maatschappij. Ik denk dat je zelf al wat kan doen. Als het goed is, heb je de griepvaccinatie al gehad, dan kan je die niet meer krijgen. En de adviezen die er momenteel gegeven worden: je handen wassen, niet aan je gezicht zitten, geen handen schudden en het mijden van zieke mensen. Misschien moet je als je zelf een ernstige ziekte hebt, mensenmassa's mijden.

Dat moet je dat misschien wel heel lang volhouden?

Een aantal maanden zeker. Je hoeft je natuurlijk niet helemaal op te sluiten, maar gebruik je gezond verstand. Het virus wordt overgebracht met name door hoesten, door druppeltjes. En dus niet te dicht bij hoestende mensen komen. Jonge mensen moeten als ze ziek zijn ook niet naar opa in het verpleeghuis

Je moet je ook niet begraven, maar een balans vinden zodat het leefbaar is. Maar het kan wel consequenties hebben voor maatschappelijk verkeer, zoals in Brabant gebeurt.

Wat nu in Brabant gebeurt, kan dat over een paar weken bij ons gebeuren?

Dat weten we niet. Het is zo nieuw, dat kunnen we niet zeggen. Ik acht het niet onmogelijk. Het is natuurlijk een verschil. Zeeland is een ander soort provincie met een andere cultuur. In grote delen van de provincie is bijvoorbeeld geen carnaval. Het is wat leger, er is minder openbaar vervoer, het waait harder. Dat zijn dingen die helpen. En het is een dunbevolkte provincie. Dat is ook een pluspunt.

Het toeristenseizoen komt eraan. Veel Duiters komen dan naar de provincie. Is dat een risico?

Het is een punt van aandacht waar we over aan het nadenken zijn. Het ontwikkelt zich per week, het staat niet op prioriteitenlijstje 1 om ons daar in te verdiepen. Het wordt hier sowieso veel voller. We zijn wel bezig met scenario's te plannen, daar zit dat bij in. Meer kan ik daar nog niet over zeggen. Het is een zogenaamde A-ziekte dus de minister en RIVM zijn in de lead voor beleid. We kunnen niet iets bedenken wat de rest van Nederland niet doet.

Wat in Noord-Italië gebeurt bij wintersport, kunnen wij misschien ook in Zeeland krijgen?

Hangt van de situatie in andere landen af. Het kan ook zijn dat het in Duitsland wel groter is dan hier of andersom. Ik weet niet of je het dan nog over landen moet hebben. We kunnen dat niet voorspellen. Per dag is het anders.

Het advies nu is, vooral in Brabant: binnenblijven bij milde klachten. Wat zijn milde klachten?

Ik denk dat bedoeld wordt: een kuchje of verkouden. Corona begint mogelijk met milde klachten, soms zijn het alleen milde klachten. Er wordt bedoeld: blijf sneller thuis en houd wat meer afstand.

Ik woon in Serooskerke (W) en zie regelmatig Duitse toeristen in auto's en campers. In alle deelstaten heerst daar het virus. Ik maak me daar zorgen over. Ik woon ook boven een supermarkt waar veel Duitsers kopen. In mijn flat wonen veel ouderen met slechte gezondheid die ook in de supermarkt kopen.

Ik snap de bezorgdheid, maar ook in Duitsland hebben ze infectieziektebestrijding. Als daar mensen positief getest worden, gaat hetzelfde in werking. Er zijn ook Duitse mensen die het hier op kunnen lopen. Je kunt het niet voorkomen. Dan moet je de hele wereld op slot zetten.

Ik zou een symbolische slagboom voor Zeeland zetten en mensen controleren of ze klachten als bijvoorbeeld koorts hebben.

Als mensen binnenkomen met geen koorts, kunnen ze morgen wel koorts hebben. Er wonen veel ouderen in Zeeland en daar moeten we goed voor zorgen. We zijn landelijk wel bezig om deze groep te beschermen. Ik vind het ook zuur dat mensen die voor de oorlog zijn geboren en het land hebben opgebouwd, dat die nu heel veel risico lopen.

Deze ziekte is ook een beetje het gevolg van onze levensstijl, vooral die van jongeren. De wereld is zo klein geworden. De wereld is ook enorm veranderd.

Een medewerker van het medisch laboratorium in Roosendaal bewerkt een monster om veilig te testen op het coronavirus. (foto: ANP)

Ik ben heel erg verkouden en heb geen contact gehad met iemand die besmet is met corona. Waarschijnlijk is het een gewone verkoudheid, behoorlijk hoesten en snotteren. Morgenavond koorrepetitie: is het verstandig om thuis te blijven?

Niks is onmogelijk, maar de kans is klein. Het griepvirus en verkoudheidsvirus gaan ook rond. De kans dat u dat heeft is groter. Als u zorgzaam wilt zijn, zou u kunnen zeggen: ik ga een keer niet. Dat kan ik me goed voorstellen. Dan ben je wel voorzichtig en zorg je voor de mensen om je heen.

Maar moet ik wel de huisarts bellen?

Nee, die gaat u niet testen. Alleen als u een verdachter verhaal heeft.

Ik vind dat er te veel ophef over gemaakt wordt. Het is toch gewoon griep?

Je hebt een groep die zegt dat er te veel ophef over gemaakt wordt. De andere groep zegt: er moet veel meer gedaan worden. Ik denk dat we het nooit goed doen. Het is geen gewone griep. De gewone griep kennen we en dit is nieuw. En dit is besmettelijker dan griep. En relatief meer mensen zijn ernstig ziek of overlijden. Als corona zich zomaar kan verspreiden krijg je veel besmettingen, daarom kan het behoorlijk rondgaan.

Het is wel zo dat er veel aandacht is en misschien te veel angst. Ik zie ook jonge mensen van 20 jaar die heel bang zijn als ze mogelijk contact hebben gehad met iemand die besmet is met corona. Terwijl jonge mensen vaak weinig klachten hebben. Ik ben zelf het meest bezorgd over ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Die moeten het zo min mogelijk of zo laat mogelijk krijgen en zeker niet allemaal tegelijk.

