Middelburgse militair aangehouden voor betalen met vals geld

Logo Koninklijke Marechaussee (foto: ANP)

De aanhouding van de militairen in Breda was al op 26 februari, maar werd pas vandaag bekend gemaakt. Medewerkers van een horecagelegenheid schakelden de marechaussee in nadat ze gemerkt hadden dat er met vals geld betaald was. De Marechaussee arresteerde het drietal. Naast de Middelburger gaat het om militairen uit Haarlem en Helmond van 19 en 21 jaar.

In het onderzoek dat volgde, kwam naar voren dat de militairen uit Haarlem en Helmond zich vermoedelijk ook bezig hielden met handel in drugs. Vanmorgen zijn deze militairen nogmaals aangehouden. Hun legeringskamers op de academie in Breda zijn doorzocht en daarbij zijn verschillende telefoons en goederen in beslag genomen.

De recherche van de Marechaussee doet verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.