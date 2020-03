Inwoners Vlissingen en Rilland besmet, in totaal nu acht Zeeuwen met corona

Corona in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

In Nederland zijn volgens het RIVM nu in totaal 503 mensen besmet met het coronavirus, 121 meer dan gisteren. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat gezinsleden en huisgenoten van al besmette personen niet meer worden getest als zij ziek worden. Dit om de druk op de laboratoria te verlichten die alle tests moeten verwerken en om een tekort aan tests zoveel mogelijk te voorkomen.

Thuis-isolatie

De eerste besmetting werd vrijdag gemeld, toen bij een vrouw uit Scharendijke het virus werd geconstateerd. Maandag kwam daar een medewerker van het Adrz in Goes bij en gisteren nieuwe gevallen in Serooskerke, Heinkenszand en Goes. Deze patiënten zitten in thuis-isolatie en maken het naar omstandigheden goed.

Het ziekenhuis Adrz heeft mensen die last hebben van koorts, hoesten of niezen gevraagd hun afspraak om te zetten naar een telefonisch consult. En afspraken zonder spoed voor een onderzoek, röntgenfoto of bloedonderzoek worden verzet voor mensen met klachten.

Bravis

De Bravis-ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom hebben de bezoektijden gewijzigd. Bezoekers zijn welkom tussen 18.00 en 20.00 uur. Normaal was dat tussen 14:00 en 20:00 uur. Het aantal bezoekers wordt beperkt tot één persoon per patiënt. Bezoekers met verkoudheidsklachten, hoesten of koorts worden verzocht thuis te blijven.

