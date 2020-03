Vlaamse stikstof 'overrulet' 100 kilometer op de A58

Stikstof-uitstoot van auto's, industrie en landbouw dwarrelt als stof of regen neer op de bodem, die daardoor te veel voeding krijgt. De bodem verzuurt, waardoor de natuurlijke beplanting en dierenwereld verdwijnt. Slecht voor de economie, landbouw, recreatie en voor de menselijke gezondheid.

Versterking natuurgebieden

De provincie heeft vandaag een actieplan gepresenteerd, waarin ze beschrijf hoe ze de uitstoot van stikstof wil terugdringen, om de kwaliteit van de bodem in met name natuurgebieden te verbeteren. In Zeeland gaat het met name om duingebieden, zoals op de Kop van Schouwen, de Manteling bij Oostkapelle, maar ook eilandjes in het Grevelingenmeer en natuurgebied 't Zwin op de grens van Zeeland en Vlaanderen. De natuur krijgt daar en steuntje in de rug door bestrijding van sommige plantensoorten daar.

Vlaanderen

Dat heeft het provinciebestuur of meer of mindere mate in de hand. Maar zeeland kan nog niets doen aan de grootste veroorzaker van stikstof in Zeeland: industrie in Vlaanderen. Maar liefst de helft van stikstof in Zeeland komt uit Vlaanderen en de Vlaamse overheid legt nog geen beperkende maatregelen op.

Gedeputeerde Anita Pijpelink bestrijdt dat het dus voor zeeland een kwestie is van dweilen met de kraan open. "In Vlaanderen zijn er nog geen maatregelen, maar ze zijn er wel mee bezig. Ze beseffen ook dat één uitspraak van de rechter er net als in Nederland voor kan zorgen dat stikstofbeperkende maatregelen streng nageleefd moeten worden. Ze zijn enorm geschrokken van hoe het nu in Nederland moet."

Varend ontgassen

Vlaanderen is niet het enige Zeeuwse probleem, als het gaat om het terugdringen van stikstof. Schepen die hun ruimen laten luchten terwijl ze over de Westerschelde varen - het zogenoemde 'varend ontgassen'- is ook goed voor een kleine tien procent van de stikstof in Zeeland. Ook hier staat Zeeland met de rug tegen de muur, omdat het varend ontgassen nog niet verboden is. Er ligt een voorstel voor een verbod in de Tweede Kamer, maar een verbod is er nog niet.

Boeren in Zeeland hebben het plan van de provincie met redelijk enthousiasme ontvangen. Ze zijn blij dat boeren niet verplicht onteigend kunnen worden, als ze met hun bedrijf bij een natuurgebied zitten. Uitkoop gebeurt alleen op vrijwillige basis, benadrukt gedeputeerde Pijpelink.

Bufferzones

Minder blij zijn boeren met de aankondiging dat er in Zeeland bufferzones moeten komen tussen boerenbedrijven en natuurgebieden. Die zones moeten onder meer 'uitwatering' van meststoffen opvangen. Wilco Verhage van de landbouworganisatie ZLTO: "Waar die bufferzones komen te liggen, is nog onduidelijk. Komen die te liggen op de grond van de boer, of in het natuurgebied zelf? Als een boer een deel van zijn landbouwgrond moet opofferen voor zo'n bufferzone, kan hij de grond niet gebruiken voor zijn bedrijf en kost hem dat dus behoorlijk wat geld."

Lees ook: