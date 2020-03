Veiligheidsregio over corona: Zeeland gaat zich voorbereiden op komst toeristen

Strand in Domburg (foto: Ria Brasser)

Voorzitter Jan Lonink van de VRZ kon vanavond nog geen namen noemen van de bestuurders en en deskundigen die in de taakgroep zitting nemen. Wel dat het onderwerp hoog op de agenda staat. Eerst moet de taakgroep de gezondheidsrisico's van het toerisme in onze provincie inventariseren.

VRZ-directeur Edith van der Reijden: "We hebben dit besluit genomen vanuit het realisme dat deze epidemie niet in een week voorbij is, maar misschien maanden gaat duren."

Tevreden over het cijfer 'acht'

De teller van het officiële aantal besmettingen in Zeeland staat op dit moment op acht. Joke Gaemers, directeur Publieke Gezondheid van de GGD en VRZ, stelt dat er hier in werkelijkheid méér patiënten zullen zijn. Veel besmettingen blijven onder de radar. Zo wordt niet iedereen meer getest, om testen uit te sparen en alleen te gebruiken voor dringende gevallen.

Huisgenoten van de officiële coronapatiënten worden daarom niet meer meegeteld. Toch is die 'acht' een waardevol cijfer, vindt Gaemers, omdat het iets zegt over de verhouding tussen Zeeland en Nederland als totaal, waar meer dan 500 officiële gevallen zijn. Bij VRZ en GGD heerst op dit moment dus tevredenheid.

Zeeuwen nemen de eigen verantwoordelijkheid goed

Op dit moment staan de Zeeuwse VRZ en de GGD voor de taak om de epidemie zoveel mogelijk in te dammen. "We denken dat de situatie nog steeds heel beheersbaar is", aldus Lonink, die ook merkt dat men in Zeeland opvallend goed de eigen verantwoordelijkheid neemt. "Daar ligt wat ons betreft de sleutel."

Burgemeesters kunnen het in hun eigen gemeente goed alleen af, bijvoorbeeld bij het tegenhouden van onverantwoorde samenkomsten van veel mensen, zegt Lonink. Met zijn eigen burgemeesterspet op (die van de gemeente Terneuzen) vindt hij het bijvoorbeeld prima dat aanstaande zaterdag in Sas van Gent een verlaat carnavalsfeest wordt gevierd, maar heeft hij de feesttent die men in Sas had willen bouwen uit het draaiboek laten halen. "Dat moeten we dus niet meer doen."

