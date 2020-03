Net een nieuw slaaphuisje laten bouwen en dan mag het niet op het strand

Al 55 jaar brengt de 85-jarige mevrouw Van Belzen uit Vlissingen haar zomers door in haar slaaphuisje, tussen Vlissingen en Dishoek. "Lekker op het strand, leuke contacten met de mensen daar, ik heb daar veel aanspraak." Ook dit jaar had ze dat weer willen doen, in haar speciaal nieuwgebouwde huisje. Want het oude huisje raakte versleten.

Vol trots laat ze haar nieuwe stulpje zien, voorzien van alle comfort. Maar het ziet er naar uit dat het huisje dit jaar op het opslagterrein in Dishoek moet blijven staan.

Stikstof

Met name tussen Vlissingen en Westkapelle is het strand smal geworden door toedoen van de stormen Ciara, Dennis en de daaropvolgende stormachtige weekenden. Het verhogen van het strand door Rijkswaterstaat staat pas gepland in 2021. Eerder mag niet omdat er tijdens het opspuiten te veel stikstof vrij komt. Omdat de veiligheid niet in het geding is, is er volgens Rijkswaterstaat geen noodzaak voor een tussentijdse strandophoging (suppletie).

Als er maar een mini-stukje strand is waar je hutjemutje ligt, vraag ik me af of m'n gasten volgend jaar nog komen." Adrie Dronkers, campingeigenaar in Westkapelle

Het provinciebestuur, de kustgemeenten en het waterschap willen zo snel mogelijk een zandophoging, want de stranden zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie. Ter illustratie: 36 procent van de Nederlandse verblijfstoeristen en 41 procent van de buitenlandse verblijfstoeristen komen primair vanwege de stranden naar Zeeland. Dat levert jaarlijks acht miljoen overnachtingen op. Inmiddels zijn er Kamervragen over gesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet nog antwoord geven.

Pal achter de beschadigde duinkust bij Westkapelle ligt camping Zuiderduin van Adri Dronkers. Zijn gasten komen voor het strand. "Dat is nu maar een heel smal stukje. Hoe gaat dat straks bij goed weer, al die mensen bij elkaar op zo'n mini-strandje? Dat kan best ergernissen en mogelijk problemen geven. En ik kan me voorstellen dat campinggasten die hutjemutje moeten liggen dat snel beu zijn en voor het volgende jaar ergens anders gaan boeken."

Duinovergangen

De duinovergang bij zijn camping is aan de zeezijde helemaal weggeslagen. Dronkers hoopt dat die snel gerepareerd wordt. "Op 27 maart gaat de camping weer open. Vroeg in het seizoen komen vooral oudere campinggasten en die moeten toch op het strand kunnen komen." Voorlopig zullen ze nog even moeten ploeteren. Pas eind april gaat waterschap Scheldestromen de overgang opknappen. Eerst wordt het stormseizoen afgewacht.

Bij Westkapelle heeft de storm vele meters van het strand en duinen afgegevreten (foto: Adri Dronkers)

De schade heeft ook gevolgen voor de strandcabines, ook wel strandkotjes genoemd, die normaal op de Walcherse stranden staan. Voor een aantal cabines, die normaal bij Erica bij Westkapelle staat, moet een andere plek worden gezocht. Als er geen extra zandopspuiting komt, kunnen niet de benodigde zandplateaus gemaakt worden en zal een aantal kotjes op poten gezet moeten worden. Meer informatie over plaatsing van deze cabines is te vinden op de site van Strandexploitatie Veere.

'Gemeente moet kosten betalen'

Ook op het Banjaardstrand bij Kamperland moeten ze extra maatregelen nemen om de 150 cabines daar een plekje te kunnen geven. "In april gaan we daarvoor een nieuw zandplateau aanleggen en ook het strand iets breder maken. Dat doen we zelf, dat kost 25.000 euro. We vinden dat dit door de gemeente moet worden betaald want het lijkt nu een structureel probleem te worden. De vorige zandsuppletie hier was in 2018 en die was niet genoeg. Bij hoog water bleef het een karig strandje en dat is door de stormen van afgelopen tijd nog erger geworden", zegt Frank van Halst van strandexploitatie Banjaardstrand.