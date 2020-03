Axelse broers zijn verliefd op Georgië en beginnen daarom reisbureau

Het idee voor het reisbureau ontstond een paar jaar geleden, maar in 2009 bezochten de broers het land al voor het eerst. Het maakte zo veel indruk dat ze er zelfs, afzonderlijk van elkaar, gingen studeren. Toen Jeroen zijn vrouw in het land ontmoette, kon het niet anders dan dat Georgië de eindbestemming van hun reisbureau Traveldash zou worden.

Jeroen: "We zijn inderdaad ons hart verloren aan het land. Het is maar 1,5 keer groter dan Nederland, maar het heeft alles. Bergen, strand, goede wijn en gastvrije mensen. Voor mij komt er dan ook nog eens bij dat ik er nu familie heb wonen."

De broers zijn meerdere keren per jaar in het land te vinden. Dan zitten ze op elkaars lip, maar juist omdat ze familie zijn, blijkt dat goed te werken. Jeroen: "We verschillen niet zoveel qua leeftijd. We zijn al ons hele leven samen en daardoor weten we precies wat we aan elkaar hebben." Maar er wordt af en toe toch ook wel ruzie gemaakt. Jelmar: "Het is juist makkelijk om ruzie te maken met je broer. Je weet toch dat het een half uur later weer goed is en zo kan je alles tegen elkaar zeggen."

Toekomstplannen

De twee wonen nog thuis in Axel en daar gaat het aan de keukentafel dan ook geregeld over het reisbureau. Plannen zijn er genoeg. "We hopen echt dat het een succesverhaal wordt. Niet alleen voor ons, maar ook voor de gidsen daar. We werken namelijk samen met lokale mensen, zodat ook het land ervan profiteert," aldus Jeroen. Jelmar vult hem aan: "We willen in de toekomst ook nog uitbreiden met reizen naar omliggende landen, maar dat zijn nog toekomstplannen."

Of de twee ooit in Georgië gaan wonen, is ook nog onzeker. Jelmar: "Voor Jeroen zou het een logische stap zijn omdat zijn vrouw er vandaan komt. Ik weet het nog niet. Voor het reisbureau heb ik in Nederland het meeste werk omdat ik daar met klanten contact onderhoud. Maar wie weet, misschien dat ik uiteindelijk mijn pensioen wel in Georgië wil slijten."