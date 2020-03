Özcan Akyol en Lévi Weemoedt trakteren Terneuzen op verhalen, anekdotes en gedichten

(foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar stelde Özcan Akyol de bloemlezing 'Pessimisme kun je leren!' samen, met gedichten van Lévi Weemoedt. Een boek dat op 1 binnenkwam in De Bestseller 60. Ze treden samen in het hele land op. "Ik was al vaker in Terneuzen en houd van Zeeland", zegt Özcan vlak voor de voorstelling. "We maken er samen altijd weer iets van, gewoon lekker freewheelen."

Afgebeld uit angst voor het corona-virus

"We hadden de zaal wel twee keer kunnen uitverkopen", zegt een van de organisatoren van de avond, Hans Bos. "Gelukkig stonden er veel mensen op de wachtlijst want er hebben heel wat mensen afgebeld uit angst voor het corona-virus. De zaal zit nu gelukkig gewoon vol."

"En toch hebben we geen moment overwogen om de voorstelling niet door te laten gaan", zegt Bos. "Het virus heerst hier (in Zeeuws-Vlaanderen) gelukkig niet, dus we hebben niet getwijfeld. Gelukkig maar, want het wordt een mooie avond."

Reportage optreden Özcan Akyol en dichter Levi Weemoedt