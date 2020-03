Goedemorgen! Grote brand, corona, slaaphuisjes en klederdrachten

Lees ook:

Over het coronavirus zijn we nog lang niet uitgesproken. Gisteren was een persconferentie van de Veiligheidsregio Zeeland en de GGD waarbij de stand van zaken werd gegeven: wees verstandig was de boodschap, maar er werd -met het oog op het toeristenseizoen- ook al Taakgroep Toerisme aangekondigd. Die moet zorgen dat de toeristenstroom die naar onze provincie komt, geen extra risico vormt voor de gezondheid van de Zeeuwen en voor de toeristen zelf.

Strand in Domburg (foto: Ria Brasser)

En dan zijn er natuurlijk nog de toeristen uit eigen provincie. Daar is onrust over een heel ander onderwerp. Want er wordt door Walchenaren vol ongeduld gewacht op het antwoord op de vraag of dit seizoen het strand opgehoogd wordt. Zonder die ophoging is er deze zomer geen plek op het strand voor zo'n dertig slaaphuisjes en ook voor sommige strandcabines moet een andere plek worden gezocht.

100 jaar Westkappels koor

Het Westkappels koor viert deze maand het honderdjarig bestaan. Een feestelijke mijlpaal, maar er zijn er zorgen. Het koor vergrijst en bestaat nog maar uit 25 leden. De gemiddelde leeftijd is zeventig jaar en nieuwe leden melden zich niet. Lees later vandaag meer op omroepzeeland.nl.

(foto: Omroep Zeeland)

De streekdracht is een kracht van het koor, maar aan de andere kant lijkt het dragen van de dracht nu ook het koor tegen te werken. Veel jongeren vinden het niet aantrekkelijk om zich daarin te kleden en het zou een belangrijke reden zijn om geen lid te worden van het koor.

Kloetinge: de bloemen geven wat kleur (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Weer

Vandaag krijgen we een vrij zonnige dag met af en toe wat buien. De wind is krachtig en aan zee soms hard. In de ochtend zijn er mogelijk windstoten tot 80 kilometer per uur. Het wordt 10 graden.