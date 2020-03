Westkappels koor zingt al honderd jaar in streekdracht maar hoe lang nog?

Honderd jaar geleden werd er voor het eerst in verenigingsverband gezongen in Westkapelle. Het was toen nog een gemengd koor. Maar toen de mannen niet meer wilden werd het een dameskoor en dat bleef het heel lang. Tot begin van deze eeuw, toen waren er weer mannen nodig om het ledental op te krikken.

Het jongste lid is half vijftig, de oudste zangeres, Kee de Witte uit Westkapelle, is al tachtig jaar. "Ik was vijftien toen ik begon bij het koor. Ik was toen blij dat het kon, er was niks anders, het was een verzetje."

Klederdracht is ons visitekaartje, zonder klederdracht geen Westkappels koor." Jozien Slabber, voorzitter Westkappels koor

Voorzitter Jozien Slabber (foto: Omroep Zeeland)

Het koor zingt liedjes in zowat alle talen en niet- zoals wel wordt gedacht- in het Westkappels. Specialiteit is de originele Walcherse dracht waarin wordt opgetreden. "Dat is ons visitekaartje, door die klederdracht worden we vaak uitgenodigd om op te treden", aldus voorzitter Jozien Slabber.

Niet iedereen wil in klederdracht

De streekdracht is een kracht van het koor, maar aan de andere kant lijkt het dragen van de dracht nu ook het koor tegen te werken. Veel jongeren vinden het niet aantrekkelijk om zich daarin te kleden en het zou een belangrijke reden zijn om geen lid te worden van het koor. "Je bent er veel tijd mee kwijt, zeker drie kwartier. En misschien vinden jongeren het ook wel ouderwets", zegt De Witte.

Uit de tijd dat het koor nog veel jonge leden had (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Slabber ligt het ook aan de tijd waarin we leven. "De jongeren willen gewoon niet. Vroeger was het koor een verzetje. Dan kon je een avond weg. Nu hebben ze het druk met van alles en zijn ze blij dat ze een avond thuis zijn." Desalniettemin, de streekdracht blijft. Slabber: "Zonder klederdracht geen Westkappels koor."

Jubileumconcert en expositie

De huidige leden blijven voorlopig gewoon dapper zingen, want er is veel gezelligheid. En ze zien uit naar het jubileumconcert, op 28 maart in Westkapelle Herrijst. En morgen (13 maart) opent in het Polderhuis in Westkapelle een expositie met foto's van het koor.