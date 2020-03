Dierenarts Pol van de Vijver overleden

Pol van de Vijver bij het museum in IJzendijke (foto: ANP)

Volgens de familie van Pol van de Vijver is hij rustig heengegaan en zijn ze trots op alles wat hij heeft betekend voor de maatschappij. Zo was hij betrokken bij het museum in IJzendijke, speaker bij het ringrijden en verzorgde hij trekpaardenkeuringen. Ook organiseerde hij jarenlang de Folkloristische Dag in IJzendijke en was hij betrokken bij de stichting Vrienden van de Luchtwachttoren. De stichting zet zich in voor het behoud van de luchtwachttoren in Koewacht.

Van de Vijver nam in de jaren zestig de dierenpraktijk van zijn ouders over. Zijn zonen Mark en Frank namen de praktijk weer over van hem.