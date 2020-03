Zeeland kreeg er ruim 1.300 woningen bij, zonder te bouwen

Hoewel het economisch goed gaat, trekken nog steeds bedrijven weg uit Zeeland wat zorgt voor leegstand, volgens makelaar Rick Hengst van Sinke Komejan. "Daarnaast is het ook zo dat we de trend zien dat per medewerker steeds minder kantoor nodig is. Bijvoorbeeld door thuiswerkers. Er zijn dus simpelweg minder vierkante meters nodig."

Rick Hengst heeft de ervaring dat de Zeeuwse gemeenten welwillend en meedenkend zijn als het gaat om het aanpassen van bestemmingsplannen. "Zij willen natuurlijk ook liever geen leegstand en horen ook de roep om woningen."

Een kantoorpand aan de Nassaulaan in Goes wordt verbouwd tot 21 appartementen (foto: Omroep Zeeland)

Ook onder projectontwikkelaars is er voldoende animo om in transformatie te investeren. "Het is goed voor de uitstraling, je werkt mee aan duurzaamheid."

Alleen als een pand heel lang leeg staat

Desondanks zien makelaars transformatie toch een beetje als noodzakelijk kwaad. "Transformatie is alleen nodig als panden langdurig leegstaan. Dus wij hopen dat het zo weinig mogelijk voorkomt. Maar als het zich toch voordoet, dan is het een mooie manier om een leegstaand pand nieuw leven in te blazen."

In Zeeland gaat het vooral om winkels die worden omgebouwd tot woningen. Alleen al in 2017 en 2018 werden in onze provincie veertig winkelpanden getransformeerd. Gevolgd door fabrieken, kantoorpanden, kerken en verenigingsgebouwen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het zijn door de bank genomen geen grote projecten die vervolgens heel veel nieuwe woningen opleveren. In 2017-2018 werden in Zeeland 165 bedrijfspanden/zalen/kerken door een aannemer onder handen genomen, wat na afloop resulteerde in 255 woningen. Dus maar anderhalf keer zoveel.

Vooral particuliere huurappartementen

Wat vervolgens opgeleverd wordt, zijn in de meeste gevallen huurappartementen van commerciële verhuurbedrijven. Op de tweede plaats komen koopwoningen. Sociale huurwoningen worden bijna niet gerealiseerd met behulp van transformatie.