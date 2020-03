Deze boeren in opleiding leren trekker rijden op een simulator

De school heeft drie simulatoren aangeschaft. Een van de studenten, Robert Verschueren uit Kloosterzande, leert hoe hij met zijn trekker graan moet dorsen. "Het is leuk om het zo te leren, maar ik rij toch het liefst op een echte trekker," zegt hij. "Oefenen met de graafmachine vind ik interessanter, omdat ik nog nooit een echte graafmachine heb bestuurd. Dan is het goed om eerst op zo'n simulator te oefenen."

Minder in de schoolbanken

Teamleider van de groenopleidingen Mischa Flore kijkt tevreden toe hoe de studenten niet meer in de traditionele schoolbanken plaatsnemen. Het is volgens hem belangrijk dat de studenten zo veel mogelijk in de praktijk leren. "Maar het leren besturen van een graafmachine, heftruck of trekker is in de praktijk lastig realiseerbaar. We hebben wel eens een graafmachine te leen, maar daar mogen de studenten niet in rijden. Dus is dit een goed alternatief om het alvast te leren voordat ze gaan stage lopen."

En dat is maar goed ook, want tijdens het oefenen willen de leerlingen nog wel eens brokken maken. "Daar hebben wij gelukkig dan geen kosten aan. Maar het komt uiteindelijk in de eindrapportage van een student te staan, zodat de docent vervolgens samen kan kijken wat er fout ging." De simulatoren zijn echt om ervaring op te doen, het is niet zo dat de studenten na veel oefenen een heftruckbewijs of trekkerrijbewijs krijgen.

Half miljoen euro beschikbaar

Scalda heeft de simulatoren aangeschaft omdat de groenopleidingen toe zijn aan innovatie, aldus Flore. Twee jaar geleden nam de school groene mbo-opleidingen van Edudelta over. Nu de rust na de overname in het gebouw is teruggekeerd, is het volgens de teamleider tijd om naar de toekomst te kijken.

De computers heeft Scalda uit eigen zak betaald, maar er ligt volgens Flore voor de school ook nog een subsidie op de plank van het Rijk. Vanuit de Regio Deal Zeeland is een half miljoen euro beschikbaar om het groen onderwijs in Zeeland te versterken. "Dit geld willen we gebruiken om de samenwerking met het bedrijfsleven te verbeteren. We brengen de studenten naar de bedrijven toe, of halen de bedrijven naar Scalda. Ook kijken we of er vanuit het bedrijfsleven nog behoefte is aan nieuwe opleidingen."