Raad Tholen maakt zich op voor openbaarmaking 200 documenten zwembad De Spetter

Zwembad de Spetter tijdens de renovatie (foto: Omroep Zeeland)

In de afgelopen maanden werd duidelijk dat er grote misstanden waren door de renovatie van zwembad De Spetter. Badmeesters werden blootgesteld aan explosiegevaar en chloorgas en de gemeente Tholen zou, volgens een intern document, de aanbestedingswet hebben overtreden.

Maar ook was er kritiek vanuit de oppositie over de geheimhouding van alle documenten die door meerderheid van college-partijen werd opgelegd. Daardoor kon er lange tijd niet in openbaarheid over gesproken worden.

ABT eist vertrek wethouder

Verantwoordelijk wethouder Frank Hommel was in verband met ziekte de vorige raadsvergadering niet aanwezig om toelichting te geven. Of hij er dit keer wel bij zal zijn is vooralsnog niet duidelijk. Toch is fractievoorzitter Han van 't Hof van Algemeen Belang Tholen (oppositie) voornemens zijn vertrek te eisen. "Voor ABT is er op dit moment geen reden om het standpunt te wijzigen dat er afscheid genomen moet worden van wethouder Hommel." Fractievoorzitter Jan Heshof van de PvdA/GroenLinks (eveneens oppositie) kijkt daar anders tegenaan. "Wij zijn niet uit op koppen die moeten rollen. Wij willen vooral weten waar het in dit proces mis is gegaan."

Stemming over opheffing geheimhouding

Veel partijen hebben in een besloten bijeenkomst, afgelopen maand, al in kunnen gaan op de inhoud van die tweehonderd documenten die nu nog geheim zijn. Vanavond zal naar verwachting gestemd worden over de opheffing van de geheimhouding. maar oppositiepartijen zullen vooral ingaan op de veiligheidsaspecten en het hele proces zoals dat gegaan is.

Toch zien college-partijen zoals de SGP het anders. Volgens fractievoorzitter "Er zit een verschil van inzicht. Ik vind niet dat er fouten zijn gemaakt en dat ze van dien aard zijn dat er consequenties uit getrokken zouden moeten worden. Het is running business. Ik hoop dat we na vanavond ons ook weer kunnen richten op andere dossiers."

