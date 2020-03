Bijzondere kranen kunnen eindelijk graven op bouwterrein Nieuwe Sluis

De werkzaamheden gebeuren bij het buitenhoofd, het punt waar straks de schepen van Westerschelde de Nieuwe Sluis invaren. De bouwput is tot elf meter diep gegraven en daarna onder water gezet. Nu wordt de put verder nat ontgraven tot zo'n 22 meter onder N.A.P. "Dit was nodig omdat anders de druk van de ondergrond te zwaar wordt. Daardoor zou het inzakken als je op droge grond dieper zou graven. Vandaar dat we water in de bouwput hebben gezet. Als de diepte is bereikt komt er op de bodem eerst een grindbed en dan een onderwaterbetonvloer. Die zorgen ervoor dat de bouwput straks sterk genoeg is om droog te zetten", vertelt omgevingsmanager Harm Verbeek.

Bijzonder combinatie

De graafmachines staan op een ponton zodat ze over het gehele oppervlak van 130.000 kubieke meter kunnen varen. Zo'n grote bouwput in combinatie met kranen op een drijvend platform maakt het volgens Verbeek bijzonder. "Dit komt niet vaak voor en wat we niet moeten vergeten is de vermaalinstallatie waarmee de grond die opgebaggerd wordt vermalen wordt met water en dan straks in de Westerschelde terechtkomt."

De kranen stonden al een tijdje klaar om aan het natte werkje te beginnen. Maar er waren wat technische tegenslagen, waardoor meerdere malen het werk werd stilgelegd. De mankementen zijn verholpen en het werk is hervat. Volgens een woordvoerder lopen de werkzaamheden hierdoor geen vertraging op omdat ze al eerder dan gepland aan het nat ontgraven zijn begonnen.

Genieten

Ook bezoekers op de uitkijktoren genieten van de werkzaamheden. "Het is magnifiek om te zien want het is een megaproject en wanneer zie je dat nou bij wijze van spreken in je achtertuin?", zegt Terneuzenaar Tom Meertens. Hij komt dan ook iedere maand even kijken, maar Pim van Meir komt dagelijks langs. "Elke dag verandert het beeld. Dan komt er weer een put, een gat of een kraan bij. Het verveelt nooit, als het goed weer is kun je hier gerust een half uur staan want dan zie je van alles", aldus Van Meir.