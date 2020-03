Evenementen, activiteiten, concerten...het gaat allemaal niet door

Poppodium (foto: Omroep Zeeland)

Om een greep te doen uit de regen van afgelasten:

De Spot

Muziekpodium de Spot blijft tot het eind van deze maand dicht. Op de internetpagina staat dat geprobeerd wordt voor concerten nieuwe data te vinden, Mensen die al kaartjes hebben gekocht, krijgen bericht.

Thank Goes It's Friday

Muziekfestival 'Thank Goes It's Friday', gepland voor vrijdag de 13e in de Grote Kerk van Goes, is uitgesteld. De organisatie laat via de website weten dat evenement is verschoven naar 1 mei en dat de kaartjes geldig blijven.

Stoet Sas van Gent

Betekoppenstad doet het voor het eerst in 64 jaar zonder carnavalsoptocht. Ruim twee weken geleden werd de stoet door Sas van Gent uitgesteld vanwege de harde wind. Door het coronavirus komt nu van uitstel afstel. Volgens de organisatie wordt er niet meer gezocht naar een alternatieve datum.

Afmeldpunt Omroep Zeeland

In Zeeland gaan er tientallen evenementen niet door door de maatregelen. Je kunt het voor jouw evenement melden via het Zeeuws Afmeldpunt.

