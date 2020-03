Zeeland wil correct antwoord op brieven aan kabinet over marinierskazerne

Commissaris van de Koning Han Polman en burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week donderdag was Rutte nog in Vlissingen om een mondelinge toelichting te geven op het besluit van het kabinet om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen. Toch wil Zeeland ook graag een schriftelijke reactie. "Het komt ons niet correct voor wanneer de brieven, die wij in dit dossier gezonden hebben, inhoudelijk onbeantwoord zouden blijven."

Zwart op wit: waarom komt de marinierskazerne niet?

De Zeeuwen hameren erop dat de communicatie tussen de 'contractpartners' rechtstreeks moet verlopen en willen graag zwart op wit waarom het kabinet zich niet aan de afspraken houdt. Ook zijn er nog vragen over het proces dat aan die beslissing vooraf ging. Wat heeft de korpsleiding of het kabinet bijvoorbeeld gedaan om mariniers en hun gezinnen warm te maken voor Zeeland?

Of waarom werd Zeeland niet op de hoogte gesteld over de veranderde functionele eisen waar de marinierskazerne aan moest voldoen? "Deze behoefte is niet met ons gedeeld en dus ook niet samen met ons onderzocht, maar wordt nu wel opgevoerd als argument tegen de verhuizing in Vlissingen."

Kennismaking met Bernard Wientjes

Vorige week werd bekend dat Bernard Wientjes benoemd is als speciaal adviseur die met Zeeland moet onderhandelen over compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne. Vanavond bezoekt Wientjes zowel een vergadering van het waterschap als de raadsvergadering in Vlissingen.