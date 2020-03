Wonen in een uitvaartcentrum: slapen in de opbaarkamer en groente bewaren in de koelcel

Rianne en haar man hebben een gezinshuis, Huis van Hoop. Ze vangen uit huis geplaatste kinderen op die door allerlei omstandigheden niet thuis kunnen wonen. "We zochten een groter huis omdat we wilden uitbreiden, maar dat is nog niet zo makkelijk. Toen kwam de makelaar met dit pand op de proppen. Dat leek ons wel wat!"

Het feit dat het gebouw aan de Fluitekruidstraat in Goes eerder een uitvaartcentrum was, hield het echtpaar Verschuure niet tegen. "Wij konden er wel doorheen kijken. We hadden meteen leuke ideeën en het is gelukt om een huiselijk sfeer te krijgen."

Slaapkamer was opbaarkamer

Wat ooit de aula was, is nu de huiskamer. "Het is lekker groot. We wonen er nu met zijn negenen en straks als de aanbouw af is met z'n twaalven." Ook de slaapkamers hadden voorheen een andere functie. "De ene slaapkamer was een opbaarkamer. De andere slaapkamer was de verzorgingsruimte waar de overledenen werden gewassen. En de slaapkamer van mijn man en mij was de garage voor de lijkauto's."

De woning aan de Fluitekruidstraat in Goes krijgt nog een aanbouw met extra slaapkamers (foto: Omroep Zeeland)

En dan is er nog de koelcel, de ruimte waar de overledenen lagen. "Voor sommige mensen misschien een beetje luguber idee, maar we hebben het goed schoongemaakt. We gaan het gebruiken als koelkast. Met zo'n groot gezin heb je veel groente, fruit en drinken nodig."

In de omgeving wordt wel eens met verbazing gereageerd op het feit dat het gezin in een voormalig uitvaartcentrum woont. "Maar als ze zien hoe het nu geworden is, verdwijnt dat gevoel snel. Ook de kinderen hebben het nooit echt eng gevonden, ze zijn er in meegegroeid."

Met bloemetje voor de deur

Hoewel het al weer een tijd geleden is dat er uitvaarten plaatsvonden in het pand, gebeurt het nog met enige regelmaat dat er iemand met bloemen voor de deur staat, "Tot een paar maanden terug stond er wel eens iemand die hier voor een begrafenis kwam. Ze hadden de rouwkaart niet goed gelezen of kwamen hier toch nog via Google terecht. Gelukkig konden we ze dan het juiste adres doorgeven."