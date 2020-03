Waar zijn de IJzendijkse klompjes van Wilhelmina gebleven?

Overhandiging klompjes aan Wilhelmina in IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

Een paar maanden geleden begon ik, Karlijn de Splenter, aan een bijzondere zoektocht naar de klompjes die Koningin Wilhelmina 75 jaar geleden kreeg op de Markt van mijn woonplaats: IJzendijke.



Stichting IJzendijke Bevrijd hield in oktober vorig jaar een wandeltocht met informatie over de situatie in het dorp voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Op verschillende plekken werd teruggeblikt op het moment van Wilhelmina met oude foto's, teksten en andere attributen. Aan het einde van de wandeling kwam ik de volgende tekst tegen. Mijn oog viel uiteraard meteen op de naam van mijn overgrootvader.

De Burgemeester van IJzendijke verklaart dat in zijne gemeente zeer grote behoefte aan klompen bestaat. In verband hiermede verleent hij bij dezen vergunning aan J. Laurijs klompenfabriek te Clinge tot afleveren van 500 paar klompen aan den grossier in klompen Petrus de Splenter, Stroodorpe 1 te Westdorpe, ten behoeve van de oorlogsslachtoffers in de gemeente IJzendijke. Deze klompen moeten worden afgeleverd aan den winkelier Carolus Impens, te IJzendijke, welke laatste alleen met toestemming van ondertekende tot verkoop mag overgaan. - IJzendijke, 24 oktober 1944

Mijn overgrootvader was klompenhandelaar en mocht dus klompen leveren aan het bezette IJzendijke. Even was daar de stoute gedachte dat mijn overgrootvader misschien ook wel de klompjes heeft verhandeld die in Wilhelmina's handen werden gelegd na de bevrijding. Maar na een snel Google-momentje kon ik dat idee al snel laten varen.

Corry Boeckhout-Pijck was het meisje dat de klompjes aan Wilhelmina gaf. Ze beschrijft het moment als volgt: "Ik moest zeggen: Majesteit, namens alle kinderen uit IJzendijke, bied ik u deze klompjes aan. Toen zei ze: ik vind ze heel mooi en heel hartelijk bedankt. Dat weet ik nog heel goed." Haar vader was klompenmaker in IJzendijke, zoals het volgende fragment uit een aflevering van Terugkieke bevestigd.

Mijn overgrootvader had dus niets met de klompjes te maken, maar ik was wel erg nieuwsgierig geworden naar de klompjes. De geschiedenis is bekend; wie ze heeft gemaakt en wie ze mocht overhandigen. Maar waar zijn ze nu? Ik probeerde het bij Bertus van den Hof van het Internationaal Klompenmuseum in het Drentse Eelde. De klompjes zelf had hij niet, maar hij zou op onderzoek uitgaan. Een paar weken later ontving ik het volgende mailtje:

Goedemiddag Karlijn, Het heeft even geduurd, maar dan heb je wel wat. Toen je vraag bij mij langs kwam dacht ik wel even van waar te beginnen. Wij hebben zelf geen informatie over deze klompjes en willen ook voor het Internationaal Klompenmuseum graag de informatie hebben. Ik heb een e-mail adres van het Koninklijk Huis archief en heb daar je vraag naar toe doorgespeeld. Mijn vraag aan ze is via via terecht gekomen bij Laura Smeets conservator kunstverzameling Koninklijk Huis Archief (...) Ik wens jullie veel succes met de voorbereidingen.

Een klompengroet uit Eelde, Bertus

Helaas moest de conservator vertellen dat de klompjes niet in het Koninklijk Huis Archief zijn opgenomen en ook niet in de collectie van het museum van Paleis Het Loo, waar Koningin Wilhelmina na de Tweede Wereldoorlog voornamelijk woonde.

Dichterbij huis vis ik ook achter het net. Via het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp kom ik bij het archief van de Gemeente Sluis uit. Zij verwijzen mij door naar de organisatie achter Stichting IJzendijke Bevrijd. Met Anton van Merode, de kartrekker van de stichting, en Herman van Lierde die bij de overhandiging aanwezig was, spreek ik af op de Markt in IJzendijke.

Anton van Merode en Herman van Lierde op de Markt in IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

Ook Van Merode weet niet waar ze zijn, maar hij heeft een vermoeden: "Wilhelmina ging terug naar Engeland. Misschien heeft ze de klompjes mee genomen naar daar." Het blijft dus gissen. Een ander scenario kan zijn dat door de schaarste aan producten na de oorlog, de klompjes gewoon zijn gedragen en vervolgens zijn weggegooid. Wie zal het weten?

IJzendijkenaar Herman van Lierde was aanwezig bij het spektakel op de markt van zijn dorp en heeft er warme herinneringen aan. Hij was toen zeven jaar. "Dat maakte als klein mannetje veel indruk op me. Toen de koningin hier de markt op reed, ontstond er een luid applaus. De mensen waren heel enthousiast."

Herinneringen uit IJzendijke over het bezoek van Wilhelmina

Viering aanstaande zaterdag

Aanstaande zaterdag zouden er opnieuw klompjes worden overhandigd in IJzendijke aan een actrice die Koningin Wilhelmina speelt. De hele situatie van 75 jaar geleden zou worden nagebootst in Zeeuws-Vlaanderen. In verband met de angst voor verspreiding van het coronavirus is het evenement afgelast.