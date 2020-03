Speciaal adviseur Wientjes geschrokken, maar ook een stuk wijzer

Wientjes is vorige week door het kabinet aangesteld om te onderzoeken hoe Vlissingen en Zeeland het beste gecompenseerd kunnen worden voor het mislopen van de marinierskazerne. Vandaag en morgen is hij in Zeeland voor een kennismaking met het waterschap, de Zeeuwse Statenleden en vanavond met de gemeenteraad van Vlissingen.

Voorafgaand aan zijn kennismaking met de Vlissingse raad, verwachtte Wientjes veel boze reacties. "Vlissingen is het meest getroffen door dit kabinetsbesluit", voorspelt hij. "Maar ik ben niet aangesteld om die boosheid te compenseren, wel om de gevolgen van het niet doorgaan van de kazerne te compenseren."

'Interessant klimaat voor jonge mensen'

Dat laatste zegt Wientjes niet om de Zeeuwse verwachtingen over een miljardencompensatie te temperen. "Ik heb ook de krantenberichten gelezen over de bedragen. Mij gaat het er in de eerste plaats om dat er een rechtvaardige vergoeding komt van de gemaakte kosten, maar veel belangrijker is dat we samen nadenken over projecten die Zeeland veel sterker maken dan het eigenlijk al is."

En daarbij wordt, wat betreft Wientjes, vooral gekeken naar jonge mensen. "Los van de boosheid, zie ik ook dat er heel veel gedachten zijn over scholing en opleiding. Dat men bang is hier - en dat is mij nog nooit zo duidelijk geweest als de laatste dagen - dat jonge mensen vertrekken uit Zeeland en na hun opleiding niet meer terugkomen."

Hij wil daarvoor met concrete plannen komen en niet zomaar een zak geld op tafel leggen. "Er moet een breed economisch plan komen voor Zeeland dat ook rekening houdt met een interessant klimaat voor jonge mensen."

Coronavirus

Nu er in Den Haag volop crisisberaad wordt gevoerd over het coronavirus, moet Zeeland volgens Wientjes niet bang zijn dat het wordt vergeten en zakt op de prioriteitenlijstjes van het kabinet. "Rutte is hier geweest. Ik heb al met minister Wiebes (van Economische Zaken en Klimaat, red.) gesproken en met de twee bewindslieden van Defensie. Het urgentiegevoel is echt aanwezig en dat hebben de Zeeuwen knap gedaan."