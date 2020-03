Ook Jop Dekker maakt overstap van GOES naar Kloetinge

Jop Dekker (r) vertrekt bij GOES (foto: Orange Pictures)

Dekker (22) is een vaste waarde in het elftal van GOES. Hij speelt sinds het seizoen 2015/16 voor de club. Nu heeft de verdediger zijn vertrek aangekondigd. In februari was Dekker nog van plan om te blijven bij GOES. "Het was een combinatie tussen het juiste moment van Kloetinge, de ambities van de club en het uit elkaar vallen van een hechte groep bij GOES", zegt hij nu.

Daarmee komt het aantal spelers dat vertrekt bij GOES op acht. Eerder kondigden Jarreau Manuhuwa, Daniel Wissel (beiden ASWH), Sherief Tawfik (stopt), Steve Schalkwijk (Hoek) en het trio De Kroo, De Winter en Hage (allen Kloetinge) te zullen vertrekken bij GOES.