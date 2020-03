Goedemorgen! Evenementen afgelast en vluchtelingen voorlopig niet naar Goes

Lees ook:

Zelfs de opvang van asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes gaat niet door. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vreest besmettingsgevaar als 350 vluchtelingen in een relatief beperkte ruimte worden opgevangen.

In 2015 waren de Zeelandhallen ook noodopvang. De eerste asielzoekers kwamen op 20 juli aan (foto: ANP)

Lees ook:

Speciaal adviseur Bernard Wientjes heeft deze week dossiers over Zeeland bestudeerd en gesprekken gevoerd met Zeeuwse bestuurders. Wientjes is door het kabinet aangesteld om te onderzoeken hoe Vlissingen en Zeeland gecompenseerd kunnen worden voor het mislopen van de marinierskazerne.

Wientjes zegt een stuk wijzer te zijn geworden, maar is ook erg geschrokken. "Als je kijkt naar het vertrek van jonge mensen uit Zeeland dan is dat buitengewoon zorgelijk."

Weer

Here comes the sun! Vandaag krijgen we 'm goed te zien! Maar let op: verdeeld over de provincie vallen er af en toe ook buien. De wind is nog wel krachtig en het wordt een graad of 10.