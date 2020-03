Zwembaddebacle Tholen blijft zonder gevolgen voor verantwoordelijk wethouder Hommel

Het college erkent dat er in het hele renovatietraject zaken niet goed zijn gegaan. Verantwoordelijk wethouder Hommel was niet aanwezig en zit, mede wegens privé-omstandigheden, thuis. Volgens waarnemend collega-wethouder Peter Hoek wil het college van burgemeester en wethouders wel aan zelfreflectie gaan doen. "We hebben geleerd van de dingen die niet goed gegaan zijn. Die hebben we geformuleerd in een verbeteraanpak en die gaan we uitvoeren."

Daarmee doelt Hoek op meer en betere transparantie, het voortaan tijdig inlichten van de raadsleden maar ook de veiligheidscultuur binnen het zwembad. Dat laatste was voor raadslid Rob Duijm van het CDA de reden om een motie in te dienen waarin hij opriep dat het college het zwembad opnieuw laat controleren op alle veiligheidsaspecten. Daar stemde de raad mee in en ook wethouder Hoek gaat erin mee. "Voordat het zwembad open gaat, gaan wij alles goed doorlichten dat is al afgesproken. Alle bevoegde instanties die er iets van moeten vinden worden daarvoor ingezet."

Zwembad de Spetter tijdens de renovatie (foto: Omroep Zeeland)

Toch zorgde de avond ook voor onvrede bij enkele oppositiepartijen. Er werd niet om het ontslag van wethouder Hommel gevraagd, maar wel om het inleveren van een deel van zijn portefeuille als het gaat om de zwembaden dossiers. Want naast zwembad De Spetter heeft Hommel ook zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk onder zich. Dat zwembad moet nog gerenoveerd worden.

'Dossier naar andere wethouder'

En dat ziet de Thoolse PVV-fractie niet zitten. Tenminste niet onder leiding van verantwoordelijk wethouder Hommel. Daarom bracht fractievoorzitter Vincent Bosch een motie in om te eisen dat die dossiers zouden overgaan naar wethouder Hoek. "Nu blijkt dat dit dossier te veel is voor de wethouder dan moet je het niet ook het andere zwembaddossier nog bij die wethouder houden."

Maar die motie haalde het niet en dus wordt er wel gereflecteerd, maar blijft het hele debacle verder zonder gevolgen. Toch willen veel partijen kritisch naar de uitkomst van die zelfreflectie van het college kijken. En ook hoopt Bosch dat wethouder Hommel zelf alsnog de zwembaddossiers overdoet naar een andere wethouder. "De veiligheid is ernstig overtreden. De conclusie die je daaraan moet verbinden: wethouder je kunt niet nog langer deze dossiers in je portefeuille hebben."

Lees ook: