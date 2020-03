Pearl Doesburg nieuwe trainer GOES zaterdag

Pearl Doesburg is de nieuwe trainer van GOES zaterdag (foto: René van der Vliet)

Doesburg trainde eerder de jeugd van GOES en was hoofdtrainer bij Hansweertse Boys en Jong Ambon. Hij neemt bij GOES het stokje over van Huseyin Dogan, die met Goesenaren de twaalfde plek bezet in de 3e klasse A.

In de twee seizoenen onder Dogan had GOES gelijk succes. In het eerste seizoen als trainer promoveerde hij met de club naar de derde klasse.