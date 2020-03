Organisatie '60 van Walcheren' zoekt naar nieuwe datum

De route van de 60 van Walcheren (foto: Omroep Zeeland)

De '60 van Walcheren' is de eerste Zeeuwse ultraloop over een afstand van 65 kilometer over heel Walcheren. De wedstrijd zou op zondag 22 maart gelopen worden, maar wordt uitgesteld vanwege het coronavirus.

De organisatie laat weten op zoek te gaan naar een nieuwe datum. "|We hopen zo snel mogelijk, maar zijn natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus. Ook het najaar is een afweging, maar we willen niet in conflict komen met de Kustmarathon die in oktober gehouden wordt."

