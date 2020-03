Zeeuws-Vlaamse horeca bereidt zich voor op Belgische invasie

Strandpaviljoen PUUR in Groede (foto: Omroep Zeeland)

Toch verwacht voorzitter Frank de Reu van de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland dat het wel mee zal vallen met die invasie. Hij is ook eigenaar van strandpaviljoen Puur in Groede en hij merkt juist dat er veel annuleringen binnenkomen uit België.

Negatieve beeldvorming

"Vooral veel groepen uit België bellen om af te zeggen voor komend weekend", zegt De Reu. Als oorzaak noemt hij de negatieve beeldvorming over Nederland in de Belgische media. "Die beeldvorming is op zijn zachtst gezegd niet positief."

"Ze zien beelden van hoe het er in Brabant aan toegaat", aldus De Reu. "En dan zeg ik nog dat het hier in Zeeuws-Vlaanderen meevalt met het aantal besmettingen met het coronavirus, maar dan houden ze toch voet bij stuk: ze vinden het hier niet veilig."

Voldoende personeel

Desondanks acht ook hij het mogelijk dat veel Belgen die net over de grens wonen een kijkje komen nemen dit weekend bij de Zeeuws-Vlaamse horeca. "Voor de zekerheid zorgen we ervoor dat we voldoende personeel beschikbaar hebben."

Verder geldt ook voor Zeeuws-Vlaanderen het advies dat voor heel Zeeland en de rest van Nederland is afgegeven: ze tafels en stoelen iets verder uit elkaar dan gebruikelijk, zorg voor extra hygiëne en stel een maximumaantal bezoekers in van hoogstens honderd.

'Al langer bezig'

De Zeeuwse horecaondernemers doen dat al, zegt De Reu. "Los van dat maximum-aantal, dat is nieuw, zijn we natuurlijk al langer bezig om meer te poetsen, meer afstand te houden en vaker de handen te wassen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen."

Landelijk maken horecaondernemers grote verliezen door het coronavirus. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland loopt het verlies in de honderden miljoenen euro's. Hij heeft het over gemiddeld 33 procent omzetverlies. Dat betekent dat het het deze maand om bijna 700 miljoen euro gaat.

'Op een veilige manier'

Dus als de komst van de Belgen voor meer omzet zorgt is dat in die zin in Zeeuws-Vlaanderen van harte welkom, denkt De Reu. "Als het maar wel op een veilige manier gebeurt."

