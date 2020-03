Naar Den Haag met pamflet: 'Zorg gehandicapten verslechtert, doe iets!'

Met een pakket aan aanbevelingen reizen Alex de Vos uit Axel en Ellen Boussen uit Terneuzen af naar het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. De verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) krijgen zij niet te spreken, wel een afgevaardigde ambtenaar.

'Cruciaal'

Voor hen staat veel op het spel. "Ik denk dat dit één van de cruciaalste gesprekken is die ik ooit in mijn leven gevoerd heb", zegt Alex.

Sinds de participatiewet is het voor ons alleen maar achteruit gegaan" Alex de Vos, pleitbezorger rechten van gehandicapten

Alex de Vos voert al een heel leven actie voor betere omstandigheden voor mensen met een beperking. Zelf werkt hij op de sociale werkplaats in Terneuzen en hoort alle verhalen van collega's uit eerste hand. "Er is van alles beloofd en er komt weinig van terecht. Sinds de Participatiewet is het voor ons alleen maar achteruit gegaan."

Alex de Vos en Ellen Boussen in Den Haag op de bres voor mensen met een beperking (foto: Omroep Zeeland)

Ellen Boussen heeft zelf ook aan den lijve ondervonden hoe de begeleiding is afgebouwd de afgelopen jaren. Jobcoaches zijn wegbezuinigd en zij verloor haar baan. Nu werkt ze weer in de sociale werkplaats, maar zou liever weer in een gewone baan aan de slag gaan. "Het is zo belangrijk dat je hulp krijgt. We hebben allemaal een rugzakje, maar als je het een beetje aandacht geeft kunnen mensen het heel ver schoppen."

'Te triest voor woorden'

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen mensen met een beperking niet meer terecht in een baan op de sociale werkplaats (deze worden uiteindelijk wegbezuinigd). Alleen diegenen die er al werkten, mogen er blijven. Nieuwe mensen worden er niet meer aangenomen.

Er kwamen zogenoemde 'participatiebanen' voor in de plaats, gewone banen in gewone bedrijven met wat extra ondersteuning. Maar genoeg participatiebanen zijn er nog steeds niet.

Achteruit in plaats van vooruit

"De voorzieningen om te kunnen meedoen gaan achteruit in plaats van vooruit", zegt Alex de Vos. "Er zitten meer mensen thuis en meer kinderen thuis. Garantiebanen lopen niet en passend onderwijs past niet. Het is te triest voor woorden want we zijn een ontzettend rijk land."

Ellen Boussen en Alex de Vos in Den Haag met actieplan: 'Zorg verslechtert, doe iets!' (foto: Omroep Zeeland)

De participatiewet wordt binnenkort in de Tweede Kamer geëvalueerd. Daarom is het nu het moment om in Den Haag te lobbyen voor een betere wet, waarin betere begeleiding van mensen met een beperking is geregeld.

'Een begripvolle man'

Na een gesprek van anderhalf uur staan Alex de Vos en Ellen Boussen weer buiten. Ze zijn tevreden. "Ik was bang dat ik het verkeerde ging zeggen en dat ik dingen zou vergeten, maar het was een begripvolle man", zegt Ellen Boussen, "Het is de eerste keer dat ik het gevoel heb, dat het goed zit."

Nu is het afwachten wat de Tweede Kamer in april gaat beslissen. "Dat gaan we natuurlijk op de voet volgen", zegt De Vos strijdbaar.