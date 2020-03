CU: Provincie moet combinatie van personenvervoer en pakketdienst serieus nemen

Buurtbus op het busstation in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het provinciebestuur reageerde een tijd geleden in eerste instantie wat afwachtend, toen de ChristenUnie in Zeeland opperde om het bezorgen van pakketten te combineren met het vervoer van personen. Maar vervoerder Connexxion speelt inmiddels ook met het idee voor Zeeland, stelde Statenlid Jacobusse van de CU tevreden vast.

Slimme Mobiliteit

De provincie Zeeland is onder de noemer 'Slimme Mobiliteit' bezig het openbaar vervoer in Zeeland tegen het licht te houden. De provincie denkt bijvoorbeeld aan deelauto's en deelfietsen. Maar het idee om pakketdiensten te combineren met personenvervoer, stuitte op scepsis.

"Mensen zijn bang dat we er meteen de hele logistieke sector in Zeeland bij willen betrekken, dat buspassagiers mee moeten rijden in de bagageruimte van DHL-busjes", hoorde Jacobusse.

Kofferbak

Volgens het CU-Statenlid gaat het juist omgekeerd: personenbusjes met de pakketten in de kofferbak. "Het is niet zo dat de chauffeur dan op tig plaatsen in dorp stopt om overal pakketjes af te leveren. Het gaat dan om centrale 'hubs'waar kluisjes zijn. Daar lopen ook volop proeven mee in andere regio's." Als pakketbezorgers en provincie de handen ineenslaan, zouden buslijnen in stand kunnen worden gehouden en betaalbaar blijven.

Statenlid Lars Jacobusse legt uit hoe de combinatie zou moeten werken

'Passagiers voorop'

PvdA-Statenlid Ralph van Hertum wil voorlopig nog weinig weten van zo'n passagiers-pakketten-combi. "Wij denken vanuit personenvervoer. De reiziger staat voor ons centraal, die moet zo snel mogelijk van A naar B worden vervoerd. Soms kan dat door een combinatie te maken met goederen, maar soms moeten we ons alleen op de reiziger richten."

