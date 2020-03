Gratis kinderopvang moet imago Zeeland oppoetsen na mariniersdebacle

Gratis kinderopvang moet Zeeland aantrekkelijk maken voor gezinnen uit de Randstad (foto: Omroep Zeeland)

Provinciale Staten van Zeeland maakten vrijdagochtend kennis met Bernard Wientjes, de adviseur die tussen Zeeland en het kabinet gaat onderhandelen. Onder leiding van Wientjes moet er een compensatiepakket voor Zeeland komen, dat een vergelijkbaar effect heeft als de komst van 1800 mariniers met hun gezinnen. Volgens de provincie zouden die goed zijn geweest voor 28 miljoen euro per jaar, als de gezinnen hier kwamen wonen, werken en recreëren.

Imagoschade

Wientjes moet ook een plan maken om de imagoschade voor Zeeland te herstellen. De provincie voelt zich weggezet als een regio waar je niet wilt wonen, nadat een deel van het Korps Mariniers zich dus met succes verzette tegen de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen.

Het CDA had vrijdag in Provinciale Staten een concreet plan om van Zeeland weer een aantrekkelijke regio te maken in de ogen van de rest van Nederland: gratis kinderopvang:

Fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland van het CDA legt uit hoe gratis kinderopvng het imago van Zeeland wil kan oppoetsen:

CDA-fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland: "Ik zie het aan mijn eigen kinderen, die in de Randstad worstelen met hoge prijzen voor woningen. De prijzen van huizen liggen in Zeeland lager. Als je dat combineert met gratis kinderopvang, wat nu voor gezinnen ook heel kostbaar is, wordt Zeeland de provincie waar je naartoe wil."

Kinderopvang Vlaanderen

Kool verwijst naar de gratis kinderopvang die nu al op sommige plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen wordt aangeboden. Dat biedt een tegenwicht aan de gratis kinderopvang in Vlaanderen, waar veel Zeeuws-Vlaamse gezinnen gebruik van maken. "De pilots die we draaien met gratis opvang aan onze kant van de grens laten zien, dat dat wel degelijk succes heeft."

CDA-fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland (foto: CDA | YouTube)

De lage huizenprijzen en de gratis kinderopvang moeten dan wel gecombineerd worden met snelle treinverbindingen tussen Zeeland en de Randstad. "Maar daar waren we toch al mee bezig." Volgens Kool zal het compensatiepakket ook extra banen naar Zeeland brengen. "Maar we hebben sowieso al heel veel vacatures. De mensen moeten hier naartoe komen, we hebben ze hier echt nodig."