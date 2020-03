Zeeuwen hamsteren flink, veel lege schappen in supermarkten door coronavirus

"Mijn dochter wilde vanochtend boodschappen in Sas van Gent doen, maar ze kwam er niet door", meldt iemand. "Alle kassa's waren open, stonden rijen van zeven of acht man, je kon je auto er niet kwijt, zoveel Belgen. Er waren wel meer dan honderd mensen in die supermarkt." Zijn dochter is uiteindelijk maar naar Terneuzen gegaan.

Hamsteren

Ook in de Lidl in het Middengebied in Vlissingen werd vanochtend gehamsterd. "Alle winkelkarretjes waren weg", vertelt een bezorgde bezoeker. "Mensen waren echt aan het hamsteren. De aardappelen waren op, de schappen met de potgroenten leeg..." En in de Albert Heijn aan de Pottenbakkerssingel in Middelburg was het toiletpapier vanmiddag zo goed als op.

Lege schappen in de supermarkt, gepotte groenten zijn populair (foto: Omroep Zeeland)

De PLUS in Vrouwenpolder is sinds gisteren na verbouwing heropend, maar ook daar zijn ze continu bezig met de schappen bijvullen. "We kunnen de drukte gelukkig goed bijbenen, want de vracht komt volop binnen waardoor de goederen voortdurend worden aangeleverd", zegt eigenaar Paul Corbijn.

Voorraad

Steven Houweling heeft zijn winkelwagen volgeladen met broden. "We hebben drie kinderen dus het brood gaat altijd hard. Toch zal ik wel wat extra spullen inslaan, want ik werk verplicht thuis dus ik moet wel genoeg in huis hebben", zegt hij.

Ook Will Sandee heeft drie pakken melk in haar kar liggen, maar dat heeft volgens haar niets met hamsteren te maken. "Ik vind het handig om iets in huis te hebben anders moet ik iedere dag naar de winkel", zegt ze. Volgens Corbijn is het helemaal niet nodig om zo druk te hamsteren. "De voorraad is bij de groothandels echt gigantisch dus dat raakt niet zo snel op", aldus Corbijn.

Rutte: 'Hamsteren is onnodig'

Die mening deelt Mark Rutte. Volgens hem is hamsteren onnodig en treft het de mensen 'die heel hard voor ons aan het werk zijn' en na een lange dag de schappen leeg aantreffen. "Stop daarmee", zei Rutte. Hij noemt dat gedrag "vervelend". Het is 'niet aardig' voor hulpverleners en anderen die in touw zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden. Die hebben geen tijd om te hamsteren en dreigen daardoor achter het net te vissen.

