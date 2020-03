'Kans dat scholen volgende week dicht gaan is reëel'

"Als het aantal besmettingen toeneemt dan zie ik gebeuren dat de scholen de deuren gaan sluiten", zei Van Kampen. Meer dan negentig procent van het Zeeuwse primair onderwijs is lid van CPOZ.

In heel Zeeland bleef volgens Van Kampen vrijdag 10 tot 30 procent van de leerlingen thuis vanwege het coronavirus. "Iedereen is op dit moment vrij om zijn kind thuis te houden, we houden niemand tegen die dat wil doen," benadrukte Van Kampen. Dat dat op iedere school anders is, blijkt uit de voorbeelden die Van Kampen geeft. De ene school mist zeventig kinderen, bij de ander zijn ze er allemaal.

Scholen en kinderopvangcentra hebben wel al extra maatregelen genomen. Zo zijn buitenschoolse activiteiten geschrapt en mogen alleen ouders van kinderen tot groep 2 nog in de school komen.

Tachtig 'zieke' kinderen

Op de basisschool ABS in Middelburg zaten vrijdag 80 van de 570 leerlingen ziek thuis, dat is zo'n 15 procent. Volgens de directeur van de school is het verzuim op een 'normale' dag 3 tot 4 procent. Veel ouders van leerlingen uit de groepen 1 en 2 zouden het verstandig vinden als de school de deuren zou sluiten.

Een van de moeders die haar kind van school komt halen, zou het wel verstandig vinden als de scholen zouden sluiten. "Ook al is het tijdelijk, maar dan kunnen ze uitzoeken waar we aan toe zijn, en de boel goed in de gaten houden." Ze voegt er aan toe dat kinderen makkelijk het virus kunnen doorgeven: "dan kunnen ze maar beter thuis zitten dan met zijn allen op school."

Thuiswerken

Een andere moeder werkt in de zorg, dus het kwam haar wel goed uit dat haar zoontje naar school ging vandaag. "Maar of ik hem maandag naar school laat gaan weet ik nog niet." Voor een vader die twee kinderen komt halen is de kinderen thuis houden ook niet zo maar te regelen. "Voor de één is thuiswerken een optie, maar ja dat is niet voor iedereen weggelegd."