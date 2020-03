Een bijzonder kunstwerk met een moeilijke naam

Model van William's Igiramarigi (foto: Margot Schotel)

In dit panorama is het uitzicht te zien zoals dat vroeger te zien was vanaf de South Tower van de Twin Towers in New York. Regisseur Margot Schotel volgt Verstraeten in zijn poging om het Igirama geplaatst te krijgen in het 9/11 Memorial Museum in New York.

Dood van Bin Laden

Het lukt hem bijna de wereld het uitzicht vanaf de verdwenen Twin Towers terug te geven, maar het toeval wil dat hij zijn ontwerp in New York presenteert op de dag dat de dood van Bin Laden wordt bekendgemaakt. Daardoor was er veel minder aandacht voor zijn presentatie dan hij had gehoopt. Hij vertelt erover tijdens een TED Talk, een soort online lezing, in Amsterdam.

In de periode dat Verstraeten met zijn Igirama bezig is, is de financiële crisis uitgebroken. Een crisis die de kunstenwereld onevenredig hard treft en steeds voelbaarder wordt voor hem en zijn gezin.

Nieuwe strijd

Hij had in New York kunnen staan maar in Middelburg wordt de veiling van zijn eigen huis onafwendbaar. Hij krijgt te maken met een bank, die op geen enkele manier wilde meebewegen of meedenken over een oplossing. Dan begint een nieuwe strijd.

Gelovend in de kracht van kunst verandert Verstraeten zijn monumentale woning in het oude centrum van Middelburg in een kunstwerk, genaamd Code Oranje, een monument voor alle huizen die door de banken nodeloos geveild zijn of gaan worden. Maar de vraag is of Verstraeten dit gevecht gaat winnen.

Oranje geverfde woning in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Documentairemaker Margot Schotel was meteen onder de indruk: "Toen ik het kunstwerk voor het eerst zag vond ik het geweldig. Dit wilde ik volgen omdat het werk vast ergens een plek zou gaan krijgen. William bracht het naar New York om het ontwerp kunnen presenteren. Maar door het nieuws over Bin Laden was er veel minder aandacht. Dat was jammer."

Margot Schotel: toen ik het voor de eerste keer zag vond ik gelijk geweldig

