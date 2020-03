Dit is hoe koningin Wilhelmina 75 jaar geleden over de meelstreep in Eede stapte

Kaart met de reis van koningin Wilhelmina op 13-3-1945 (foto: Omroep Zeeland)

De 85-jarige Betsy Contant is op 13 maart als schoolmeisje uit Aardenburg aanwezig in Eede, als koningin Wilhelmina haar eerste stappen op Nederlandse bodem zet. "De koningin stapte over de meelstreep die daar in de haast nog was neergelegd", weet Betsy zich nog te herinneren. "Ik was toen 10 jaar en stond daar samen met mijn zus van 11 jaar. We vonden het geweldig en mijn vader was er ook bij. Mijn moeder was op die dag trouwens jarig."

De beroemde meelstreep

De streep van meel wordt op het laatste moment gestrooid. Boer Louis van Parijs stelt het varkensmeel beschikbaar. De meelstreep wordt schuin over de rijksweg gestrooid. De grens loopt van een slootje aan de ene kant van de weg naar de grenspaal aan de andere kant van de weg. Eduard Cuelenaere en enkele vrienden trekken de streep.

De ouders van Betsy zijn koningsgezind. "Mijn vader staat op de foto op de achtergrond, bovenop een hoop puin. Waarschijnlijk om het allemaal veel beter te kunnen zien. Die foto staat bij de maquette op het Koningin Wilhelminaplein in Eede. Daar ben ik nog steeds heel trots op."

Koningin Wilhelmina arriveert aan het begin van de middag in Oostburg. In de woning van notaris Mijs nuttigt ze de lunch. Beelden zijn daar niet van, maar het huis staat er nog steeds. Anneke Verdonk-De Milliano koopt in 1971 de woning van de notaris en woont er nog steeds. "Het is best bijzonder om in de woning te wonen waar de koningin gegeten heeft."

Na de lunch vervolgt Wilhelmina haar reis door West-Zeeuws-Vlaanderen en bezoekt achtereenvolgens Schoondijke, Breskens, IJzendijke en Philippine. Aan het eind van de middag pakt het gezelschap het pontje van Sluiskil. Ze overnacht daar in een villa, daar waar nu het huidige terrein van Yara is.

'In het zwart gekleed'

De voormalig astronaut Lodewijk van den Berg, tegenwoordig woonachtig in Florida, woont vanaf het einde van de oorlog in de bewuste villa. Hij kan zich de dag van het bezoek nog wel herinneren. "De koningin was in het zwart gekleed en had, zo leek het mij, een tafelkleedje op haar hoofd."

De reis door West-Zeeuws-Vlaanderen is de start van een tiendaagse reis van koningin Wilhelmina door het zuidelijke, bevrijde deel van Nederland. Na die eerste dag bezoekt ze Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Ze is in Terneuzen, Zaamslag, Axel en Hulst. Na Zeeuws-Vlaanderen bezoekt de koningin Walcheren om via Goes richting Brabant en Limburg te reizen.