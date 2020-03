Meer dan 'thuiswerken' zit er niet in voor amateurvoetballers

Stefan Quinten van Yerseke zet aan in het duel tegen Arnemuiden (foto: Ron Quinten)

Leonhart is net aangesteld als opvolger van Daan Eikenhout, die niet over het vereiste diploma beschikt. Maar Leonhart zal nog even op zijn debuut bij GOES moeten wachten. "Het seizoen is lang. Iedereen verlangt naar een weekendje rust. Daar maken we dit weekend dan maar gebruik van", zegt de oefenmeester uit Axel.

Toch hoopt Leonhart dat zijn spelers niet lang stilzitten. "We trainen maandag dus ook niet op het veld. Maar spelers kunnen wel thuiswerken door bijvoorbeeld krachtoefeningen te doen. Dinsdag kijken we wel verder wat er mag en kan."

Michel Leonhart (links) is aandachtig toeschouwer bij GOES - VVSB (foto: Omroep Zeeland)

De hervatting van de competitie in de Derde Divisie staat voor zaterdag 4 april gepland. "Dan spelen we tegen VVOG, de hekkensluiter. Dat is een hele belangrijke wedstrijd voor GOES. Een must-win wedstrijd."

Gesloten deuren

In aanloop naar die wedstrijd hoopt Leonhart dat er toch op enige manier getraind kan worden. "Ik heb al contact gezocht met Rogier Veenstra om bijvoorbeeld een oefenwedstrijd tegen ASWH te spelen. Desnoods achter gesloten deuren om zo onder die grens van honderd mensen te blijven. Maar nogmaals: we weten nog niet of het kan en mag."

De KNVB adviseert clubs om geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal laat via de site van de KNVB weten. "We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal."

De trainers Nick Corré (links, Arnemuiden) en Alexander van Keulen (Yerseke) (foto: Ron Quinten)

Bij voetbalclub Yerseke is de deur van het sportpark op slot, zoals bij veel andere clubs. Hoe blijven de spelers fit? "De meeste jongens hebben wel een goede basisconditie", zegt trainer Alexander van Keulen. "We hebben niets gepland. De jongens kunnen een rondje hardlopen of naar de sportschool gaan.

Niet blind zijn

Marco Groeneveld uit Goes is trainer bij het Brabantse Rood Wit uit Sint-Willebrord. "De poort is sinds woensdag dicht. Wij zitten in Brabant natuurlijk aan het vuur. We willen heel graag trainen, maar we moeten natuurlijk niet blind zijn voor de situatie".

Volgens Groeneveld wordt per dag bekeken wat er mogelijk is, maar voorlopig kan hij niets doen. "We zouden donderdag aan een indoortoernooi in Hoogerheide meedoen, maar dat is ook niet doorgegaan."

Kevin Hollander, trainer van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Ook bij zondag eersteklasser VC Vlissingen wordt niet getraind. "Ik vind voetbal heel leuk en steek er veel tijd in, maar gezondheid gaat natuurlijk boven alles", zegt trainer Kevin Hollander.

Geen risico's

"Ik heb dan ook gezegd tegen de spelers dat ze geen risico's moeten nemen. Ik denk dat een gezamenlijke spin-training in de sportschool er nu ook niet inzit. Voorlopig zal het alleen een rondje hardlopen zijn", aldus Hollander.