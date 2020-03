Let op: nu al mag je op delen van de A58 maar maximaal honderd kilometer per uur

Langs de A58 in Zeeland zijn 66 nieuwe borden geplaatst, die eerder nog ingepakt waren. "Gisteravond vanaf 21.00 uur hebben we het stuk vanaf knooppunt Markiezaat tot aan Arnemuiden gedaan", zegt omgevingsmanager Astrid Ghering van Rijkswaterstaat. "Dat is zaterdagochtend klaar. Vanaf dat moment geldt op dat stuk dan ook de maximum snelheid van 100 kilometer per uur overdag."

"Op zaterdagavond tot zondagochtend doen we het stuk van Arnemuiden tot Vlissingen", vervolgt Ghering. "We zetten in totaal 66 nieuwe borden neer. Er worden 28 borden verwijderd."

Vanaf maandag 16 maart geldt op alle snelwegen in Nederland overdag tussen 6.00 uur en 19.00 uur een maximum snelheid van honderd kilometer per uur. De maatregel is bedoeld om de uitstoot van stikstof terug te brengen.

Kaartje

De maximum snelheid blijft 's avonds en 's nachts (tussen 19.00 uur en 06.00 uur) blijft verschillend op de A58. Op het kaartje is aangegeven waar dan 120 en waar 130 mag worden gereden. (Rood = 120 km/u | Blauw = 130 km/u).