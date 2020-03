UPDATE: Angst voor corona: 2500 parkeerplaatsen Sluis dicht

Burgemeester en wethouders van Sluis praten vanavond over het plan om alle 2500 parkeerplaatsen in de stad af te sluiten. Daarmee moet de toestroom van Belgen worden gestopt. De Veiligheidsregio Zeeland kondigt een noodverordening aan waardoor in heel Zeeland bijeenkomsten van meer dan honderd personen worden verboden. Dat geldt ook voor horecagelegenheden in de provincie.

Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland heeft dat zojuist bekendgemaakt. Nu bij onze zuiderburen het openbare en sociale leven stilligt, komen ze massaal naar onze kant van de grens. Met alle gevolgen voor een eventuele uitbreiding van het coronavirus van dien.

VRT

Lonink riep eerder vanavond op de Vlaamse televisiezender VRT Belgen op om níet naar Zeeland te komen. Ook burgemeester graaf Lippens van Sluis' buurgemeente Knokke-Heist vroeg zijn inwoners dringend om thuis te blijven.

Daarnaast heeft de horeca het uitdrukkelijke advies gekregen om zelf verantwoordelijkheid te tonen. Lonink: "Dan gaat het om minder tafeltjes, op grotere afstand van elkaar, en om minder bezoekers".

Overlopen

Sluis is vandaag overlopen door Belgen. Veel meer zuiderburen dan op een normale zaterdag deden de stad aan. "In België zijn veel activiteiten stilgelegd, sportevenementen zijn afgelast en om dan toch wat vertier te hebben, komen ze naar Nederland", zegt Lonink.

Maar in grote mensenmassa's kan het coronavirus zich relatief snel verspreiden. Daarom is Lonink -hij is ook burgemeester van de grensgemeente Terneuzen- samen met de directeur van de veiligheidsregio in overleg gegaan met burgemeester Marga Vermue van Sluis.

Middelburg

De Belgen wisten vandaag ook Middelburg te vinden. In de winkelstraten werd veel Vlaams en Waals gesproken.

Bij een parfumerie sloeg een Waalse mevrouw voor 101 euro aan antibacteriële gel in. Volgens de bedrijfsleidster was er rekening gehouden met rustige zaterdag, maar was er toch extra winkelpersoneel ingehuurd. De Belgen zorgden ervoor dat het toch een drukke zaterdag werd.

Bij een horecagelegenheid was er ook rekening gehouden met lauwe zaterdag. Daarom waren er 4 in plaats van 6 appeltaarten gebakken. Maar volgens de bedrijfsleider hadden de Belgen die al halverwege de middag opgegeten.