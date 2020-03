Ziekenhuis Zorgsaam weert nog niet alle bezoek, zoals in België

"De Nederlandse autoriteiten zijn bevoegd voor Nederland, de Belgische voor België en die hebben verschillende afwegingen gemaakt. Wij houden ons aan de Nederlandse afwegingen", zegt directeur René Smit van ZorgSaam.

Het ziekenhuis in Terneuzen heeft alle niet-dringende doktersafspraken afgezegd om de toeloop naar het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Dokters beoordelen al hun afspraken. Alleen de urgente consultaties gaan nog door. Patiënten mogen enkel nog bezoek ontvangen van één persoon tussen 19.00 uur een 20.00 uur. "Die maatregelen zijn al fors", zegt directeur Smit.

Bezoekers met verkoudheidsklachten zijn niet welkom in ziekenhuis Zorgsaam (foto: Omroep Zeeland)

Het ziekenhuis is er klaar voor om verder op te schalen als er grote aantallen coronapatiënten toestromen. "Dan komen er meer geïsoleerde ruimtes, meer capaciteit voor beademing, dan gaan we zaken anders organiseren", zegt René Smit.

Worden de aantallen patiënten zo groot, dan springen andere ziekenhuizen bij. "We werken in regionaal verband. Dat betekent dat er bijstand is van andere regio's voor ons", vervolgt hij, "dus dat we patiënten kunnen uitplaatsen, maar ook dat er patiënten van andere regio's naar hier komen omdat daar de capaciteit op is."

Hij maakt zich zorgen over de verspreiding van het ernstige griepvirus: "Wij moeten er alles aan doen om mensen te beschermen. Daarom hebben we de bezoekregeling aangescherpt, daarom controleren wij onze medewerkers goed." En hij roept iedereen op extra voorzichtig te zijn: "Wij moeten er met z'n allen voor zorgen dat mensen niet besmet raken."

Ziekenhuisopname voor drie Zeeuwse patiënten met corona

Ziekenhuis ZorgSaam heeft twee patiënten met een coronabesmetting opgenomen. Een patiënt uit Sas van Gent en een patiënt uit Aardenburg.

Een van beide is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en ziekt thuis verder uit. De tweede patiënt ligt in isolatie op de longafdeling. De patiënt is ernstig ziek, maar niet in levensgevaar.

Een derde patiënt uit Oud-Vossemeer is zaterdag in een ziekenhuis opgenomen. Het is niet bekend gemaakt in welk ziekenhuis.