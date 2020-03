'Kom niet zonder afspraak naar de huisartsenpost'

"We merken dat mensen zonder afspraak, of zonder eerst te bellen, naar de huisartsenpost in Terneuzen komen", zegt Van Miltenburg. "Ze denken dat ze dan eerder geholpen worden. Maar dat is zeker niet het geval. Sterker nog, we sturen mensen weg als ze zich zonder afspraak bij ons melden."

Eerst bellen

"Mensen moeten altijd eerst naar ons bellen, zodat onze specialisten een inschatting kunnen maken. Komt er een arts aan huis? Is het nodig om naar de huisartsenpost te komen? Of kunnen we het telefonisch af", zegt Van Miltenburg. "Hier houden we aan vast om goede zorg te kunnen blijven leveren, en om onze mensen te beschermen."

Langer wachten

"Verder vragen we mensen om alleen naar de huisartsenpost te bellen als ze echt een arts nodig hebben, en zeker niet om informatie te vragen over het voorkomen van een besmetting of iets dergelijks. Mensen bellen nu ook met allerlei vragen, maar daarmee zorgen ze ervoor dat anderen misschien langer op een arts moeten wachten."

Anouchka van Miltenburg: